Tras salir del DIF Municipal, Alan ya no quería vivir con su mamá, aseguran vecinos

Alan, el menor que fue asesinado este lunes en Orizaba, sufría de depresión, la cual fue más acentuada después de que lo reintegró el DIF con su mamá. El niño estaba triste a tal grado que se quería deshacer de sus muñecos preferidos porque aseguraba que no volvería nunca a jugar, así lo expresaron algunos vecinos del niño.Afuera de la casa ubicada en la Unidad Habitacional Ojo de Agua-CANACINTRA, marcado con el número 29, que era donde vivía Alan y su mamá Sandra, hay veladoras, dos globos, flores y un dibujo de alguno de sus amiguitos del vecindario.De acuerdo a lo que comentaron algunas personas, el niño sufría de depresión la cual se acentuó más cuando fue reintegrado con su madre. Además aseguran que ya no quería vivir con ella y seguía con un hematoma en la mandíbula, pero no quiso revelar quién lo golpeaba.Los vecinos comentaron que muchas veces le dijeron a la mamá del menor que debía cuidarlo mejor y no permitir que lo golpearan, pero en ocasiones lo tomaba a la ligera y solo se limitaba a decir que le pedía al niño que pegara más fuerte a su agresor."Lo observamos que otra vez tenía el golpe en la cara e hinchado, y a veces iba a la casa de los vecinos pero ya no quería regresarse a su hogar. Sentimos que ya no quería volver y le dijimos a la mamá que se lo llevara a otro lugar a vivir porque seguramente tenía muchos recuerdos tristes", relataron.De acuerdo con habitantes del lugar, el niño llegó a vivir desde hace tres años con su mamá y su abuelita, quien falleció hace un par de años, por lo que sólo habitaban la casa Sandra y el infante.Detallaron que el pequeño les había dicho hace aproximadamente dos semanas que iban a rentar su casa a un hombre, pero no reveló más datos.Incluso algunas ocasiones los vecinos preguntaron al niño quién lo enviaba a pedir dinero o quién lo agredía físicamente, pero sus versiones no siempre eran las mismas.También aseveraron los pobladores que el infante tenía periodos donde se quedaba perdido en su pensamiento y aunque le hablaran no ponía atención, incluso ya tampoco acudía a la escuela.Alan será velado en la capilla Inmaculado Corazón de la Unidad Habitacional donde vivía, pues hasta esta tarde aún no había llegado el cuerpo para realizarle sus exequias.El menor fallecido fue reclamado por una tía quien, dijeron los pobladores, será la encargada de realizarle los ritos funerarios.Hasta la casa donde ocurrió este homicidio arriba gente que tuvo contacto con él acaecido para preguntar sobre el proceso de velación y con lágrimas lamentan lo sucedido.