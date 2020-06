Tras ser retenido, Alcalde de Ixcatepec salió huyendo de comerciantes

Tras permanecer retenido por comerciantes en un auditorio del municipio desde ayer martes, el alcalde de Ixcatepec, David Guzmán Martínez, terminó por huir cerca del mediodía de este miércoles.



Los vendedores, cabe recordar, rechazan su reubicación del parque municipal hacia un espacio conocido como “La Gusanera”, sitio que consideran no cumple con las medidas sanitarias requeridas para enfrentar la pandemia de COVID-19.



Además, demandan la construcción de un mercado digno en este municipio ubicado en la zona norte de Veracruz.



Al no lograr acuerdos con las autoridades locales, mantuvieron retenido a Guzmán Martínez, sitiaron el auditorio, el Palacio Municipal e incluso se reportó que quemaron un vehículo por la madrugada, del cual se desconoce el dueño.



Se reportó que aproximadamente a las 11:00 horas, el Alcalde pudo salir del auditorio, huyendo acompañado de otros funcionarios por un costado del inmueble.



Trasciende que los comerciantes ahora podrían bloquear la carretera que pasa por el municipio, como medida de presión.



Los comerciantes dejaron en los accesos al Palacio y auditorio las consignas que explican las razones de su enojo social.



De acuerdo con un oficio emitido por los comerciantes, firmado por el presidente del Comité de Pequeños Comerciantes, Alfredo Hernández de la Cruz, así como integrantes de su directiva, “La Gusanera” no es lugar adecuado para trabajar y piden que el Ayuntamiento de Ixcatepec gestione un proyecto para la creación del mercado municipal.



Por ello, consideran necesario un corredor en la plaza principal del municipio, así también que les proporcionen ayuda económica porque durante el confinamiento por COVID-19 no realizaron ventas y se encuentran en una situación crítica.



Siendo que Ixcatepec no reporta casos confirmados o sospechos por Coronavirus, los comerciantes piden que el Gobierno local autorice reabrir los negocios ante una nueva normalidad y están dispuestos al diálogo pero no permitirán que terceras personas intervengan.