Tras suspensión de clases, ventas en restaurantes de Xico “van en picada”

Restauranteros del municipio de Xico, indicaron que debido a la contingencia sanitaria por el Coronavirus sus ventas han caído hasta un 95 por ciento.



Dijeron que desde hace poco más de una semana están sufriendo los estragos de la emergencia, pues una vez que se suspendieron las clases en las escuelas, las ventas van en “picada”.



Estos empresarios comentaron que están tratando de resistir la situación y mantienen a sus trabajadores en sus actividades; sin embargo, aseguraron que no saben por cuánto tiempo puedan continuar así.



“Todas las ventas están por los suelos, todos los restauranteros estamos resintiendo. Las ventas están muy bajas, han caído hasta el 95 por ciento, no hay nada. Seguimos abriendo, yo sigo manteniendo a mis trabajadores, no los puedo despedir; a nadie he despedido pero las ventas están críticas. Las actividades que estamos haciendo con los muchachos son limpieza y mantenimiento, en mi caso aguantaré lo más que se pueda”, explicó un restaurantero.



No obstante, existe el caso de otros quienes decidieron cerrar momentáneamente sus negocios pues la clientela es escasa.



“Desde el día 20 que se suspendieron las clases bajaron las ventas, hasta el grado que el pasado domingo solo tuvimos 3 servicios de 300 o 400 que atendíamos en un día. Inclusive algunos compañeros decidieron cerrar temporalmente”, dijo un gerente.



“Es muy difícil la situación pues solo tuve dos mesas, lo que implica una pérdida tremenda pues tenemos que pagar el sueldo a nuestros empleados, además que la comida la tuvimos que regalar y vender por redes sociales para poder recuperar lo de la materia prima”, señaló otro integrante del sector.



Ante la situación, este gremio pidió la intervención de las autoridades tanto municipales como estatales y federales, pues la crisis no solo les afectará a ellos sino a familias enteras que trabajan y que dependen económicamente de este sector.