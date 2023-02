Tras un año de pausa, volverán a reclutar policías municipales en Coatzacoalcos

El reclutamiento en la Policía Municipal reiniciaría en este 2023 en Coatzacoalcos, luego de estar detenido durante el 2022, confirmó el presidente municipal; Amado Cruz Malpica.Actualmente la Policía Municipal cuenta con más de 380 elementos, con esto, Coatzacoalcos es uno de los municipios con mayor número de elementos municipales dedicados a las fuerzas del orden."Tenemos previsto platicar con el mando policiaco municipal y reabrir el reclutamiento, creo que es una policía que debe reforzarse con estándares de profesionalidad, exámenes y demostraciones que se requieran. El año pasado no tuvimos reclutamiento, la idea es que este año sí haya", dijo.Lo anterior lo dio a conocer en el marco de la entrega de uniformes a elementos de la corporación donde se anunció que el color del pantalón cambió.Asimismo, expuso que ahora las camisolas tienen identificadores con los apellidos de cada uno de ellos para que la ciudadanía sepa con quién trata."Cumplimos con una obligación atrasada de dotar a los policías de uniformes. Vamos a estar pendientes, los elementos hacen un trabajo forzado y de mucho servicio, me ha dado mucho gusto ver el reconocimiento de las actividades hechas en semana santa, donde un pequeño vino a visitar las instalaciones, esto debe honrar a la corporación", dijo.Reiteró que lo anterior ayuda a que la población sepa que no están hablando con un número o con quien no puedan identificar, aunado a que tienen rostro.Del alto número de mujeres en la corporación mencionó que esto obedece a la respuesta efectiva que hubo en los pasados reclutamientos.