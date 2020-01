Tras una semana secuestrado, joven logra escapar de sus plagiarios, en Maltrata

Un joven oriundo de la región del valle de Orizaba, quien tenía más de una semana de haber sido secuestrado, escapó de sus plagiarios y fue ingresado golpeado y con herida de arma de fuego a las instalaciones del Hospital Regional de Río Blanco.



La familia interpondrá la denuncia correspondiente, luego que personal de la Fiscalía Regional tomó conocimiento del ingreso del paciente, quien hasta esta mañana no había declarado.



No obstante, fuerzas preventivas implementaron un operativo en comunidades del municipio de Maltrata, así como también de Mariano Escobedo, donde se dijo, existen casas de seguridad en las que operan bandas criminales.



No fue posible ubicar a los responsables del plagio, pese a que se dio con la casa de seguridad ubicada en la comunidad de San José el Súchil, por lo cual se espera que con la declaración del agraviado se amplíe la información para la captura de los plagiarios.



Según se conoció, el joven habría sido plagiado una semana atrás y llevado hasta dicha casa de seguridad donde era custodiado. En la mano derecha tenía una herida por arma de fuego del momento en que intentó defenderse y fue hasta la noche del miércoles que ante un descuido de los delincuentes escapó.



El joven habría llegado a casa de su tío quien lo trasladó de urgencia a las instalaciones del Hospital donde fue atendido y custodiado por policías preventivos. Ahora se espera su declaración para iniciar las diligencias correspondientes.