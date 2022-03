Tras violento desalojo, manifestantes se atrincheran ahora en desviación a Oteapan

Un grupo de al menos 400 personas se han atrincherado en la desviación a Oteapan sobre la carretera Jáltipan-Cosoleacaque, luego del desalojo que sufrieron por parte de grupos antimotines en el bloqueo que tenían sobre la autopista Cosolea-Nuevo Teapan.Los manifestantes que llevan alrededor de 36 horas, con el bloqueo de carreteras, empezaron a ser desalojados de la barricada que tenían en la autopista, con gas lacrimógeno, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública la tarde noche de este martes.En el punto de bloqueo en la desviación a Oteapan, se encuentran atrincherados hombres, mujeres, niños y adultos de la tercera edad, quienes reclaman pertenecer al municipio de Oteapan y no al de Chinameca una disputa de delimitar el territorio desde hace más de 50 años.En el lugar los pobladores incendiaron un tráiler en la parte del remolque, además de robar dos tractos más que colocaron a media carretera para impedir el paso.Atreves de un megáfono, quienes encabezan este movimiento piden que no se permita grabar nada y no permitir el acceso a medios de comunicación, además de proteger a niños, mujeres y adultos, ante un posible desalojo, en el cual están dispuestos a enfrentarse contra los granaderos.Grupos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, se encuentra a unos cuantos metros en una gasolinera, para un posible desalojo durante esta noche, en este segundo punto de bloqueo y liberar el paso por la carretera 185.