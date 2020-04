Tras zafra, prevén crisis para cañeros por pausa en programas de apoyo

En mayo los ingenios azucareros concluyen la zafra 2019-2020 y se avizora una crisis severa en el campo cañero debido a que los programas de movilidad laboral de “jornaleros agrícolas” están detenidos por el COVID-19.



El secretario general de la CTM regional en Córdoba, Jaime Anaya Romero, señaló que el tiempo de la zafra se ha ido acortando, antes eran hasta 7 meses de trabajo y ahora apenas son cinco.



Reiteró que los cortadores de caña, fleteros, cortadores y peones buscan trabajar el resto del año en otros estados también en el campo pero estados como Sonora, Chihuahua e incluso Canadá.



"Ya tienen sus contratos y fechas definidas para irse pero ahora con el COVID-19 la situación empeora, pues no tienen trabajo y el dinero que ganan acá no rinde para guardar" explicó.



Esta temporada conocida como "La Guayaba" en donde escasea el trabajo está por iniciar y con ello se avizora infinidad de problemas pues las familias de trabajadores del campo se quedarán sin ingresos económicos y no hay programas de Gobierno que los beneficie por lo que urgió a las autoridades voltear a ver a este sector de la población.