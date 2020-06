La noche de este viernes, trascendió el ataque con arma de fuego al domicilio del ex alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez Amador; según se dijo en las fuentes policiacas.



El hecho se registró en el domicilio que se ubica sobre la calle Hilario C. Salas casi esquina Benito Fentanes del barrio Nuevo de Acayucan, hasta donde sujetos armados dispararon se presume al aire y dejaron un mensaje alusivo al ex alcalde de Acayucan.



Trascendió que la cartulina que dejaron, señalan de no pagar una deuda al ex munícipe, sin embargo, en el lugar no se encontraba nadie, y tampoco hubo heridos ni daños, por lo que se infiere solo hubo disparos al aire.



El exalcalde de Acayucan, recién fue nombrado delegado de activismo político en la zona de Acayucan por el PVEM.