Mario “N”, presunto autor intelectual de la masacre del bar Caballo Blanco en 2019 habría sido detenido este fin de semana por la Policía Federal Ministerial (PFM).Su captura, según se reportó, se logró al poniente de Coatzacoalcos y fue trasladado al Centro de Readaptación Social (CERESO) “Duport Ostión” desde el sábado.Incluso trascendió que será este jueves cuando se lleve a cabo su audiencia de vinculación bajo el proceso penal 24/2022 del Juzgado Décimo de Distrito ubicado en el Centro de Justicia Penal Federal, a un costado del CERESO.La masacre de Caballo Blanco dejó 32 muertos, entre hombres y mujeres que trabajaban en este sitio y marcó a Coatzacoalcos.Por su parte, cuestionado este mismo lunes sobre si tendría alguna información de la detención, el gobernador Cuitláhuac García afirmó no tener datos y que si supiera no lo podría comentar.“No lo tengo registrado pero esperemos que la autoridad correspondiente se pronuncie más adelante al respecto. (…) No pudiera revelarlo (…) no lo podría decir”, dijo el mandatario durante conferencia en Xalapa.