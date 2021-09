Trasciende detención de jefe policiaco en Tihuatlán

Sin que hasta esta tarde-noche se haya emitido un comunicado oficial o autoridad alguna lo confirmara, ha trascendido la detención del director de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio S. M. L.



El martes pasado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tomó el mando de la comandancia de la Policía Municipal, e informó que todos los elementos serían trasladados a Xalapa para ser evaluados con exámenes de control y confianza.



La presunta detención del jefe policiaco se maneja con total hermetismo e incluso fuentes municipales consultadas al respecto han mencionado no tener certeza sobre la especie, aunque admiten haber tenido la misma información de manera extraoficial.



De acuerdo con la versión no oficial, Marco Antonio S. M. L., habría sido arrestado por presuntos ultrajes a la autoridad por agentes de la Policía Estatal y llevado a Poza Rica, en tanto que otra fuente no autorizada aseveró que también estaría siendo implicando en los hechos del pasado miércoles 30 de junio, cuando fue asesinado Nicanor Martínez Olguín, candidato suplente de MORENA a la alcaldía de Tihuatlán, por lo que se espera que las autoridades informen sobre la especie.