Trasciende detención del exalcalde de San Juan Texhuacan; estaba prófugo

En la sierra de Zongolica trascendió la detención del ex alcalde de San Juan Texhuacan, Eusebio Tepole Tlatemohue, quien fue detenido el pasado martes por la tarde en ese municipio e ingresado al Cereso de Zongolica en respuesta a una orden de aprehensión girada por presunto daño patrimonial por casi 7 millones de pesos.



Este ex edil se encontraba prófugo luego de que se girara orden de aprehensión en su contra para que respondiera por ese delito ocurrido durante la administración que encabezó, en el periodo 2008-2010.



Se menciona que el ex alcalde se habría refugiado en Estados Unidos para huir de la justicia.



Cabe recordar que en septiembre del 2014 fue detenida Máxima Chimalhua Cervantes, exregidora en esa administración, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y desvío de recursos por más de 700 mil pesos.



Asimismo, en julio del 2015 fue detenido el ex tesorero Miguel Quechulpa Tlehuactle, por su presunta participación en los delitos de abuso de autoridad en el servicio público y daño patrimonial por 6 millones 992 mil pesos en agravio del ayuntamiento.