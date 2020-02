Trasciende en Poza Rica caso sospechoso de coronavirus

En el Hospital Regional de Poza Rica se presume que es atendido un paciente con posible caso de coronavirus, luego de arribar a la zona norte de Veracruz de su estancia en el extranjero, hasta el momento ninguna autoridad de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 (JSIII) ha confirmado o rechazado la referencia.



Trascendió este sábado, que, desde el pasado jueves, este hospital que cubre demanda para más de 50 municipios de la zona norte de Veracruz y de los estados vecinos de Hidalgo y Puebla, recibió a un paciente de sexo masculino, procedente de esta región entre Álamo y Papantla, quien presenta síntomas y se le tomaría como sospechoso del COVID19.



De acuerdo con fuentes extraoficiales de la institución, esta persona realizó una estancia en un país europeo, al parecer permaneció en la ciudad holandesa de Ámsterdam. Pero, luego de algunos días de estar en su domicilio familiar, comenzó a presentar problemas de salud.



Cabe mencionar que el pasado jueves al mediodía, el titular de la JSII, Emiliano García de León, encabezó una reunión sobre enfermedades por vectores, en el auditorio municipal “Rafael Hernández Ochoa”, donde se había convocado a los medios de comunicación ya que era de índole regional ante la presencia de autoridades municipales de la región que comprende Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla y Cazones.



Luego de iniciar el protocolo de bienvenida, fue el director municipal de Desarrollo Social y Humano, Abelardo Aguirre Guerrero, quien solicitó a los medios de comunicación, durante sus transmisiones en vivo, que salieran del recinto al término del primer mensaje ya que tenían que realizar un proceso informativo de manera cerrada.



Esto motivó que los periodistas se retiraran y no esperaron la entrevista con el jefe de la JSII, quien se negó a proporcionarla antes de la reunión y dejó en claro que si la requerían debía ser al final de su reunión de trabajo.



Se debe hacer mención que es el ayuntamiento de Coatzintla, el que tiene la encomienda de la comisión regional en materia de salud, la cual siempre ha sido encabezada por la alcaldesa Patricia Cruz Matheis, pero esta reunión tuvo cambio de sede en Poza Rica, donde la edil no fue requerida como presidenta de la comisión.