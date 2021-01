Trasciende fallecimiento de pacientes del IMSS Orizaba por falta de oxígeno

Tras la falta de oxígeno en el Hospital General Regional de Orizaba (HGRO) perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, motivada por problemas con la empresa abastecedora, algunas personas contagiadas de COVID-19 que se encontraban en situación crítica, fallecieron, dieron a conocer trabajadores del Instituto.



Indicaron que si bien es cierto no fue por horas —aunque no se sabe cuántos minutos ni en qué porcentaje se quedó el hospital sin oxígeno— cada segundo que pasa sin que un paciente que requiere de éste o no lo reciba, es de vida o muerte. El desabasto fue denunciado en redes sociales durante el día.



Se tiene conocimiento que hay un promedio de 50 enfermos de Coronavirus en el HGRO y en algún grado o cantidad, todos requieren del abasto del oxígeno, dependiendo del deterioro en que se encuentre su organismo por el daño en los pulmones que ocasiona este coronavirus.



Los pacientes más graves necesitan mayor cantidad de este gas noble; por lo regular, nos indicó el personal, quienes están en terapia intensiva necesitan hasta 15 litros por minuto, otros reciben menores volúmenes, sin embargo, por la escasez, trascendió entre el personal que fallecieron pacientes.



Circuló la versión de que este viernes murieron unos 10 pacientes y que el fallecimiento de algunos de éstos se relaciona con la falta de oxígeno; sin embargo, ninguna autoridad ha confirmado o desmentido esta situación, ni establecido los límites del problema.



Como ya se tiene conocimiento, en el país el aumento de casos de COVID-19, ha sido mayor que en otros meses y el hospital del IMSS de Orizaba, también ha comenzado a incrementar el número de enfermos contagiados por este virus que ha cobrado miles de víctimas.