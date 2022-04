Trasladan a Torre Pediátrica a bebé que cayó de una hamaca, en Veracruz

Una menor de 4 meses de nacida sufrió una caída de una hamaca en Ignacio de la Llave y fue trasladada por Protección Civil Municipal, escoltado por elementos de la Guardia Nacional a la Torre Pediátrica de la ciudad de Veracruz.Esto se dio este viernes en ese municipio donde estaba Adriana C., la cual realizaba labores de la casa, y su hija, Milagros Guadalupe estaba acostada hamaca, sin embargo, se cayó y golpeó contra el suelo.La mujer la llevó al centro de Salud de Ignacio de la Llave donde fue atendida y valorada, pero al no contar con el equipo médico apropiado, recomendaron fuera llevaba la bebé a la Torre Pediátrica, ubicada en la avenida 20 de Noviembre, en el puerto de Veracruz.El mismo director de Protección Civil Municipal de Ignacio de la Llave, Jimmy Eugenio Ferto Pastrana, trasladó a la menor y su madre en su camioneta particular, marca Toyota, tipo Hilux.Con sirena abierta en la autopista fue escoltado por elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, quienes lograron que llegaran cuanto antes a la torre.La infante está bajo observación por médicos del hospital para conocer su estado clínico.