Traslado de Jorge "N" a Almoloya viola sus derechos humanos: PAN Veracruz

El líder del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, Federico Salomón Molina, calificó como una violación a los Derechos Humanos de Jorge "N", el que haya sido trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya, ya que a su decir, su representante legal no estaba enterado de dicha acción.En conferencia de prensa, aseguró que esta no ha sido la única violación a los derechos del ex fiscal General del Estado, pues recordó que al juicio oral no han permitido el acceso a los medios de comunicación, y durante su destitución en el cargo, no se siguieron los cauces legales."Se le violaron sus Derechos Humanos, su derecho Legislativo por el procedimiento, todo, inclusive él solicitó ante los medios que el juicio oral fuera público, cosa que no hicieron siquiera. Hay una serie de elementos que se están para que en su momento, con su abogado, podamos hacer la parte legal para exigir su libertad", comentó.Salomón Molina afirmó que el PAN respaldará la presentación de quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), añadiendo que le brindan toda su confianza y apoyo a sus representantes legales.Reiteró que todo el tema es político, recordando que en el aspecto legal nunca se le hizo un juicio político para quitarlo de la titularidad de la FGE, sino que se llevó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) a la Diputación Permanente para que lo votara."Y fue la Comisión Permanente la que votó, nunca se le hizo un proceso legislativo, un juicio político, por lo tanto desde ahí creo que es un tema más político que legal", añadió.El presidente estatal del PAN exigió a las autoridades gubernamentales y ministeriales que se le respete su integridad, sus Derechos Humanos y su integridad.