Traslados de Cruz Roja por problemas respiratorios han incrementado un 50%

Un incremento del 50 por ciento han tenido los traslados que realiza la Cruz Roja de pacientes con problemas respiratorios en comparación al inicio del año, sin que se conozca si es COVID-19 o no, ya que cuando la pandemia estaba en su apogeo se aplicaban otros protocolos y actualmente sólo se consideran sospechosos, indicó el coordinador de Socorros de la Cruz Roja, Ángel Flores Téllez.Comentó que al mes ellos realizan el traslado de unos 80 enfermos, de los cuales unos 40 presentan problemas respiratorios.Señaló que incluso anteriormente se hacían pruebas a toda la población con los síntomas, pero ahora no es así, sólo se les pide aislarse en sus casas.Consideró que las inmunizaciones han ayudado a que las personas enfermen, pero no se agraven al no presentar cargas virales tan altas.No obstante, puntualizó que la Cruz Roja no está realizando traslados de pacientes que presentan síntomas evidentes de COVID porque el equipo correspondiente sale caro.Explicó que en esos casos se debe contar con una cápsula, pero saben que el paciente muchas veces no cubre ese costo y es un material que se tiene que reponer.