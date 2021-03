Trasmitirán este viernes y domingo recital del barítono Mariano Fernández y la OSX

Para este viernes, la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) ofrecerá un concierto dirigido por su director titular, Martin Lebel, con el barítono Mariano Fernández, originario de Colima, quien interpretará poemas de Arnold Schönberg y Gustav Mahler, con arreglos del propio Schönberg en un concierto que se grabará desde la sala Tlaqná, para transmitirse en redes sociales.



“Aunque Schubert encontró que ser conocido como compositor de Lieder no tenía suficiente significado artístico para convertirlo en un compositor ‘serio’ a la par de Beethoven, a lo largo del siglo XIX la percepción pública tanto del compositor como del género cambió. La canción artística ganó gravedad intelectual y espiritual a medida que se desarrollaba. La unión de múltiples poemas en un ciclo de canciones permitió a los compositores trazar complejos arcos emocionales”.



De tal manera explica el maestro Martín Lebel el programa de la OSX. Asimismo, indica que “cuando Gustav Mahler comenzó su carrera, Schubert ya era un reconocido maestro de un género respetado y un modelo obvio para los primeros intentos del joven compositor en los Lieder. Mahler había escrito varias canciones independientes para la voz y piano, comenzando como un adolescente pero a finales de 1883 (cuando estaba en sus 20), la angustia lo impulsó a intentar su primer ciclo de canciones. Se había encaprichado con la soprano Johanna Richter mientras dirigía la ópera de Kassel pero su relación terminó infelizmente”.



“Mahler escribió él mismo la poesía para ‘Lieder eines fahrenden Gesellen’ (Canciones de un caminante), aunque estaba muy influido por los versos populares de la colección ‘Des Knaben Wunderhorn’ (El cuerno mágico de la juventud), selecciones de las que más tarde se pondría para voz y orquesta). Sus poemas son casi seguramente autobiográficos; Mahler se presenta a sí mismo como "un viajero que se ha enfrentado a la adversidad, que ha salido al mundo y ha vagado en soledad".



“Originalmente escribió seis poemas pero redujo el ciclo a cuatro, que compuso para la voz y piano. Durante este tiempo, Mahler también trabajó en su primera sinfonía, perfeccionando las técnicas que le distinguirían como uno de los últimos grandes sinfonistas románticos. Alrededor de 1890, Mahler decidió orquestar el acompañamiento, devolviendo su sensibilidad sinfónica a su primer ciclo de canciones”.



Detalla que, debido a la reputación del compositor Arnold Schönberg, “ha sido universalmente asociada con controversias de un tipo u otro durante aproximadamente cien años. Esta circunstancia sólo puede interpretarse como un testimonio de la profundidad y la humanidad de su genio polifacético; un genio cuyo legado artístico ha sido y sigue siendo simultáneamente vilipendiado y santificado tanto por los conocedores profesionales como por los amantes de la música no profesionales”.



“Estos puntos de vista opuestos surgen de la complejidad del intelecto ardiente y la personalidad contundente de Schönberg y la postura polémica severa que surge de sus escritos teóricos. Si a esta mezcla se añade el hecho de que fue un autodidacta entre los músicos formados en conservatorios y un judío de clase baja sin educación universitaria queda claro que su valor, fuerza y confianza inquebrantable en sí mismo (todos ellos rasgos que suenan con fuerza en su música) refleja a su público o bien arrogancia y desprecio, o bien respeto y desafío a sus capacidades para comprender las estructuras musicales. En otras palabras: no hay complacencia, no hay sofisticación, no hay compromiso. Y así continúan las controversias”.



“El voraz intelecto de Schönberg encontró mucho de qué festejar en los debates culturales que se desarrollaron fin de siècle en Viena, su ciudad natal. Porque era un ambiente rico en instituciones artísticas con fuertes tendencias conservadoras que reflejaban una clase media satisfecha con la hegemonía de Viena sobre la música europea. En resumen, el argumento se centraba en el contraste entre la estética brahmsiana de una música 'absoluta' pura, auto referencial y abstracta en su desarrollo y la estética wagneriana que dependía de elementos programáticos extramusicales para su discurso”.



“Este fue el contexto cultural en el que el joven Schönberg compuso ‘Verklärte Nacht’ (Noche transfigurada) entre septiembre y diciembre de 1899. Durante los cuatro años anteriores (1894-97), Schönberg escribió varias obras instrumentales que expresaban de manera consciente la visión brahmsiana de la autonomía de la estructura y la técnica musical que más tarde describiría como "variación en desarrollo"”.



La forma general del poema Verklärte Nacht es bastante obvia en su estructura ABACA, donde la A funciona como un estribillo en el que un narrador describe a dos personas caminando. La sección B consiste en una mujer que informa a un hombre que está embarazada (de otro hombre), mientras que C cuenta la respuesta del hombre. La simetría es de diseño clásico y, como todas las estructuras clásicas, contiene la dualidad de conflicto y resolución. Sin embargo, el conflicto inherente a este texto no se resuelve tanto, sino que, como sugiere el título, se transfigura. El poema lo hace elevando a los dos protagonistas a un nivel más alto de humanidad, de hecho a una mayor unidad basada en la simpatía y la comprensión compasiva.



Lo que realmente ocurre en este poema es una celebración de la nueva vida, tanto literal como figurativamente. El proceso por el cual esto ocurre es a través de una especie de impregnación mística o, mejor aún, la interpenetración de un calor humano de la mujer al hombre y viceversa.



“Verklärte Nacht” fue originalmente anotada para un sexteto de cuerdas, convirtiéndola en la primera música de cámara escrita como un poema sinfónico. Schönberg arregló el sexteto de cuerdas original para orquesta de cuerdas en 1917. Lo revisó en 1943 y es la versión que se escucha en este concierto.



Estos poemas serán cantados por el barítono mexicano Mariano Fernández, quien comenzó su formación musical en el Instituto Universitario de Bellas Artes Universidad de Colima; becado por el rector de la Universidad de Colima, Miguel Ángel Aguayo López, para continuar sus estudios en la Ciudad de México.



Egresado de la Escuela de Música Vida y Movimiento del Centro Cultural Ollin Yoliztli con licenciatura. Egresado del taller de perfeccionamiento operístico SIVAM (Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano). Su talento lo ha hecho merecedor de diversas becas en diferentes talleres y diplomados de perfeccionamiento operístico en México y en el extranjero, tales como San Miguel de Allende, Guanajuato; Saltillo, Coahuila y en Suiza. Fue seleccionado a participar en el primer reality show de ópera en México “Opera Prima del Canal 22 CONACULTA”.



Sus actividades en los últimos años se han centrado en producciones alrededor de la República y en el extranjero: Álamos, Sonora; Guadalajara, Jalisco; Boca del Río, Veracruz; Ciudad de México y Varna, Bulgaria.



Este concierto será transmitido los días viernes 19 de marzo, a las 20:30 horas y domingo 21, a las 12:00 horas, a través de la frecuencia de RadioUV (90.5 FM) y el miércoles 24 de marzo, a las 20:30 horas, en las plataformas de YouTube de la OSXUV y TeleUV.