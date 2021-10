Trasmundo ofrece este fin de semana “Reactivo, noche de danza”

“Nuestro trabajo como artistas es que nos vean. No podemos dejar de trabajar a pesar de la pandemia. Por ello armo un ciclo de presentaciones para realizarlas en diferentes foros locales, como este fin de semana que presentamos en Trasmundo, 'Reactivo, noche de danza', en función única a las 17:00 horas”.Braulio Escamilla, además de bailarín y escenógrafo, es incansable promotor cultural que gestiona, desde espacios independientes y gubernamentales, la reactivación de la actividad escénica.“Haremos la presentación de tres piezas coreográficas. Una divertida, un estreno y una ganadora de la Gala Internacional de Solistas con Trayectoria, este domingo 17 a las 19:00 horas, en el foro de Trasmundo, espacio alternativo ubicado en la avenida de Xalapeños Ilustres, a espaldas de la gasolinera de 20 de Noviembre, a la altura de la iglesia de La Piedad”.“Es un espectáculo de pura danza contemporánea. Cada una de las presentaciones, con toque especial, como el estreno, con dos intérpretes, dos bailarines potentes, ambos con escuelas diferentes, han bailado en Europa. Logré reunirlos para armar esta coreografía de mediano formato, coreografía mía”.“Noche en que presento, con Folder Revolution, la vida de un policía, que puede jugar a ser un ranchero borrachón. Increpo al público, donde pregunto sobre la actual situación política, frases que se intercalan con su danza”.“Función dominical que se realiza en colaboración de Crónico Arte Lúdico; Árbol14 soluciones para la escena; Colectivo Semilla; Animal Escénico; y con el valioso apoyo en iluminación de Julio Teatro. Él tiene una sensibilidad, una manera muy particular, al usar sus luces, lo invité para que fuera un intérprete aparte. Aunque él no está en escena, sus luces sí”, comentó.El programa inicia con “Polen Revolution” (cubetas), original de Braulio Escamilla; para continuar con “Aura de Pá”, con la interpretación de Raúl Talamantes y David Sotelo, coreografía de Braulio Escamilla; para continuar con “Resilente 42”, del creador e intérprete, Luis Vallejo.“La pieza de Luis Vallejo obtuvo el primer lugar en la FIDCDMX, Gala internacional de solistas con trayectoria, celebrada en la Ciudad de México. Obra ganadora por un orizabeño, Luis Vallejo, él gana este concurso internacional, certamen que ha ganado gente de otros países, es una obra con un personaje situado en el pueblo, borrachín, que baila con máscara, con falda, sin género pero con una identidad muy mexicana. Que se puede vivir en cualquier parte del país, trasladado a un lenguaje de danza contemporánea. Espectáculo tano para adolescentes como para adultos, sin desnudos, ni groserías, con algunas fotos, un poco fuerte para niños”.La Preventa de boletos está en $80.00. En taquilla, día del evento, $100.00. Para informes y preventa de boletos, pueden comunicarse al 228 136 46 28 con Fabiola Elías Silva.“La taquilla está abierta de 11 a 5, $80, $100, de lunes a viernes, el día del evento a partir de una hora antes. La función dominical se ofrece después del mercado ecológico que se realiza en el lugar, donde participan muchos productores artesanos, al terminar ellos, nosotros acaparamos el espacio para dar función”, explica Braulio Escamilla antes de reiterar la invitación para acompañarlos.