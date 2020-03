Trata de personas en Veracruz es problema grave: Activista Rosi Orozco

La trata de personas en el estado de Veracruz es un grave problema y es lamentable que no se tenga un refugio para víctimas de este delito señaló la activista social y ex diputada federal por el PAN, Rosi Orozco.



Agregó que el 99 por ciento de los tratantes de niñas que han estado en refugios ahora están en la cárcel "porque al protegerlas podemos entonces avanzar en los temas jurídicos".



En este sentido, llamó a la sociedad civil a apoyar a las víctimas de trata tras indicar que estás personas fueron enganchadas porque en su casa sufrían violencia y pobreza.



"Hay que ser verdaderamente solidarias con las mujeres que están sufriendo trata de personas, si no les damos la mano quienes tenemos oportunidad la situación no va a cambiar, no podemos echarle la culpa al Gobierno, nosotros tenemos que hacer algo" , dijo.



La entrevistada reiteró que en Veracruz la trata de personas es muy grave, y más lamentable que no hay un refugio para ellas, que la entidad está lleno de giros negros y hay pocas sentencias para los tratantes.



"Es muy grave el problema, los jueces, policías, fiscales, todos deben estar capacitados para este tema, si no hay acciones los tratantes hacen lo que quieren, es preocupante el delito en Veracruz".



Ante ello, consideró que ya debería tener un refugio para estas personas y Córdoba podría ser pionero en este tema.