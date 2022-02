Treintañeros acuden por su dosis de refuerzo en Río Blanco

Este lunes pudo observarse a varias personas que acudieron a aplicarse su vacuna de refuerzo en el municipio Río Blanco; los asistentes se dicen convencidos de que la dosis les brinda protección.Adultos de 30 a 39 años buscaron la forma de acudir a esta campaña, solicitando permiso de salir en sus lugares de trabajo.A algunos, sin mayor problema, se les ha concedido el día pero otros pocos reconocieron que hubo resistencia por parte de sus jefes, quienes tardaron en otorgar el permiso.Este sector de edad destacó la importancia de poder recibir esta tercera dosis, pues consideran que en caso de contraer COVID-19, ésta les protegerá de un cuadro grave de síntomas.En ese sentido, aseguraron que quien se enferma ahora de Coronavirus tiene que pasar por un tema complicado, pues en muchos de los casos les exigen la prueba y no les dan más de siete días de asueto."Algunos quedamos con secuelas como cansancio, ansiedad y tos pero aun así tenemos que ir a trabajar y pues nuestros compañeros a veces no quieren tener contacto porque piensan que los vamos a contagiar", dijo María, una de los asistentes.Por su parte, el usuario Pedro indicó que en la empresa donde él trabaja, debido a que su patrón no dejó ir a uno de sus compañeros con síntomas, a los pocos días ya varios estaban contagiados.