Tren impacta camioneta con familia a bordo, en Veracruz Puerto

La noche de este viernes, en la colonia El Vergel, en el puerto de Veracruz, una camioneta donde iba una familia fue impactada por el ferrocarril.Esto se dio la noche de este viernes, en la avenida Jacarandas de la mencionada colonia.Ahí, los vecinos reportaron al teléfono de emergencia del 911 que el tren se había llevado una camioneta, marca Nissan, tipo NP 300, de color blanco, con razón social MGM Servicios de Boca del Río y la había arrastrado.En la unidad iban cuatro adultos y una menor de 2 años de edad, quienes afirmaron que cruzaron las vías pues no escucharon la locomotora ni el silbado del tren.La locomotora los impactó por el costado derecho y los aventó fuera del paso de los rieles, salvando la vida de milagro. Los vecinos salieron a ayudarles y dijeron que no oyeron el silbado de advertencia.Mientras tanto, el ferrocarril no detuvo la marcha y siguió su recorrido sin detenerse para que sus operadores reportaran a la empresa.A ese punto se desplazaron los elementos de la Policía Estatal, Naval, Municipal y de la Guardia Nacional, Tránsito Municipal y de Protección Civil.También llegaron tres ambulancias de la Cruz Roja y su unidad de Rescate Urbano, pues en un principio se dijo que había personas prensadas por el tren. Todo quedó en crisis nerviosa, golpes leves y un fuerte susto.Los Bomberos Municipales de Veracruz arribaron al punto para desconectar la corriente y evitar un incendio.Otra locomotora también pasó en ese momento cuando estaban los rescatistas en las labores en los alrededores, ocasionando que se retiraran para que pasara la mole de acero.