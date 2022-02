Tren impacta y arrastra a camioneta, en Ixtaczoquitlán; filas de autos varados

La falta de mantenimiento al cruce férreo de Potrerillo a la colonia Modelo y viceversa, así como la imprudencia de algunos conductores, ocasionó esta mañana un nuevo accidente, en el momento en que el conductor de una camioneta fue arrastrado por un ferrocarril en dicho crucero.El percance ocurrió al filo de las 8:20 de la mañana, cuando un tren carguero, propiedad de la empresa Ferrocarriles del Sureste (FERROSUR), impactó y arrastró por varios metros al conductor de una camioneta tipo Pick Up, color blanco, matrícula NWG-9571.Paramédicos atendieron en el lugar al conductor Enrique "N". El flujo vehicular quedó restringido provocando un severo congestionamiento en la zona.En el sitio del accidente quedaron varados decenas de conductores, quienes se quejaron de que el tramo carece de buena visibilidad y un tren en movimiento se ve hasta el momento del cruce en la vía."El crucero que atraviesa de Potrerillo a la colonia Modelo es un punto de conflicto, porque FERROSUR no le da mantenimiento al tramo y no permite ver más allá y en el momento en que se intenta pasar ya tienes el tren encima"."Han ocurrido accidentes en el lugar y la cuota que cobra FERROSUR por hora de vía detenida es muy cara, entonces los particulares resultan ser los más afectados por una causa ajena a ellos. Ese tramo lo han puesto como patio de maniobras y resulta ser complicado en ambos sentidos porque hay un almacén de durmientes viejos que impiden ver cuándo viene un tren", señaló el conductor José "N", quien quedó varado en el lugar.Dijo que en el carril contrario tampoco se ve cuando crece la hierba y si el tren viene y no pito ya lo tienen encima, situación que se le ha manifestado a FERROSUR para que modifique el punto, retirando materiales o dando mantenimiento pero no lo hacen.Cabe señalar que en el año suman dos accidentes similares y tanto autoridades municipales como de FERROSUR no hacen nada. Afortunadamente, los accidentes sólo han quedado en lesiones y daños materiales.