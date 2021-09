Tren ligero de Xalapa, en espera de recursos para su implementación

Aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluyó para este 2021 en su proyecto de inversión más de 31 millones de pesos para los estudios del tren ligero de Xalapa, hasta el momento no ha asignado el flujo de efectivo para financiarlo.



La dependencia federal precisó un monto de 31 millones 29 mil 988 pesos para la elaboración de estudios de preinversión para la implementación de un tren ligero en la región de Xalapa sobre la línea ferroviaria "V" desde la estación terminal multimodal de Banderilla a Terminal Xico con una longitud de 30.8 km, considerando estaciones distribuidas estratégicamente con base en los principales puntos de atracción y generación de viajes y un servicio de operación mixta (carga/pasajeros).



Incluso dicho proyecto avalado en una sesión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, tiene como nombre oficial “Tren Ligero Metropolitano de la Región Capital - Banderilla - Velodromo en Xalapa - Coatepec - Xico”.



En el sitio https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2021/docs/09/r09_pir.pdf se encuentra el listado de todos los proyectos de obra que serán financiados por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



Se precisan todos los proyectos que fueron incluidos, independientemente de si recibirán flujo financiero o no, en el caso del tren ligero para Xalapa, no recibió recursos, aunque sí fue enlistado.