Tren Ligero para región Xalapa es proyecto a largo plazo, señalan

La construcción del Tren Ligero Metropolitano no será inmediata, pues podría ser hasta dentro de dos años su realización, debido a que el Gobierno Federal ha reorientado los recursos a atender la emergencia de salud en México.



Lo anterior lo indicó el encargado de la Delegación Regional de Programas Federales en Coatepec, Filiberto Martínez Casas, quien dijo que dependerá también de los mecanismos de financiamiento que encuentre el Gobierno del Estado para llevarlo a cabo.



Entrevistado, señaló que se trata de una propuesta presentada por el Gobierno del Estado pero aún es un proyecto, pues no hay estudios técnicos ni de impacto ambiental para hacer esta obra de tal magnitud en la zona.



"Es una propuesta del Gobierno del Estado, de acuerdo a un planteamiento que se tenía desde que entra el Gobernador en funciones, al respecto de este proyecto es sólo una propuesta todavía, no hay los estudios técnicos ni de impacto ambiental para hacer una obra de esta magnitud en la zona".



"Probablemente se dé de acuerdo al planteamiento del Gobierno del Estado pero no creo que sea algo inmediato por cuestiones presupuestales, ahorita está volcado el asunto a las cuestiones de salud, podría ser dentro de un año o dos pero para información más puntual tendría que ser el Gobierno del Estado en carácter de responsable de ese proyecto”, detalló.



El funcionario agregó que desde el Gobierno Federal se le dará seguimiento al proyecto, desde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).



"Nosotros le estaremos dando seguimiento por cuanto hace a las áreas de PROFEPA y SEMARNAT, los impactos ambientales, el trazado, las afectaciones. Una propuesta puede tener un proyecto general que la soporte pero todo proyecto debe tener después trabajos específicos y estudios para que la viabilidad pueda mantenerse, poderse financiar en la obra y que cuente con los estudios de impacto ambiental para no afectar el ecosistema que ya se restableció en la zona".



"El Gobierno del Estado la está encaminando cuando nosotros a nivel de Gobierno Federal, hablando de niveles que son horizontales no jerárquicos, tengamos conocimiento del proyecto podemos compartir información acerca de lo que se vaya avanzando en la cuestión ambiental que es lo que nos correspondería a nosotros", finalizó.