Tren Ligero para Xalapa requerirá crear pasos a desnivel, puentes y túneles

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero aseguró que el proyecto del Tren Ligero Metropolitano va en camino y se compartirá la vía ferroviaria con la empresa Kansas City Southern.



"Ya se llegó a un acuerdo con la empresa que utiliza en la actualidad, el cruce de la vía ferroviaria, Kansas City Southern, y lo que me informó este funcionario de la SCT, es que ya llegaron a un acuerdo con la empresa. El punto es que se va a compartir la vía ferroviaria", dijo.



De manera reciente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), y el Gobierno del Estado de Veracruz firmaron un convenio de colaboración con el que se formaliza el Comité Técnico Consultivo del Tren Ligero Metropolitano, que beneficiará a los habitantes de Xalapa, Banderilla, Emiliano Zapata y Coatepec.



"Son 14 puntos de cruce los que más nos preocupan, porque como ustedes saben, prácticamente la vía del tren parte en dos a la ciudad. Hay 14 puntos críticos donde se necesita cuidar que haya pasos a desnivel, puentes, túneles para que no se interrumpa la comunicación".



El Alcalde manifestó que con una inversión de cerca de 3 mil millones de pesos, se destinará en mejorar los puentes y los puntos de cruce.



El proyecto del Tren Ligero en Xalapa dijo, podría no solo ayudar en la movilidad de la capital, sino que podría ser un detonante para el desarrollo económico y turístico de los municipios de Xico, Teocelo, Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa, Banderilla, Jilotepec y Rafael Lucio, pues será prácticamente un tren de pasajeros.



Además, en su mensaje durante la Guardia de Honor ante el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla en el CCX aniversario de la Independencia de México, el munícipe enfatizó que es momento de reponerse de un desastre y luchar por recuperar vidas.



"Así como hace 200 años luchamos contra un sistema racista, autoritario, que excluía a miles de personas, ahora luchamos contra un sistema que generó la fragilidad de los sistemas de salud", concluyó.