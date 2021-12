Trenecito “El Piojito” se niega a reubicarse, critica Alcalde de Xalapa

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, afirmó que el propietario del “Trenecito El Piojito”, Carlos David Escobar Martínez, está cerrado a aceptar la propuesta de que pueda operar este vehículo automotor en el parque Natura, insistiendo en hacerlo en el parque de Los Berros, pese a resultar un peligro para los niños que acuden a este lugar."Sabiendo que esta persona quiere seguir operando esta empresa, se le invitó a que operara en el Parque Natura , que está en un proceso de apertura, de reanimación. La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) escuchó nuestra propuesta de reubicarlo allá y le pareció excelente idea", dijo.Y es que comentó que desde la avenida Arco Sur hasta la entrada del parque hay aproximadamente un kilómetro, por lo que los asistentes pueden tomar este vehículo y así evitar caminar todo ese tramo."Hacer el recorrido en el trenecito en esa área donde no circulan prácticamente coches, le da la oportunidad a este vehículo de hacer su trabajo en beneficio de la sociedad, eso se le propuso pero ellos no quieren, argumentan que están en regla, que están perdiendo dinero pero la mera verdad es que desde el 2015 no pagan ninguna contribución, que muestren el pago de alguna contribución después de esa fecha, no lo han hecho", precisó el edil.Rodríguez Herrero reiteró que es una situación muy delicada porque está en juego la seguridad de los niños que van al parque a jugar, andar en bicicleta o a recrearse con sus familias."Dentro de un parque que es un área verde, dedicada al juego, a la recreación de la población infantil no puede haber una máquina motorizada, ya ha habido por desgracia accidentes, sustos porque un niño que está en un parque se siente con la confianza de poder jugar con su pelota, con su triciclo, de poder disfrutar del área verde", comentó.El munícipe capitalino afirmó que permitir que el "trenecito" siga funcionando en Los Berros no es una adecuada educación vial, porque los pequeños desde temprana edad van aprendiendo las reglas de movilidad como el significado de los semáforos, las rayas amarillas, entre otros símbolos viales.Hipólito Rodríguez refutó el argumento del propietario de "El Piojito" que su empresa no ha podido operar desde hace dos años, producto de la pandemia de COVID-19, porque sigue operando en las calles del centro histórico."Ahí tiene ganancias y bienvenido que tenga ese tipo de ganacias y trabajo y puede que esté presente en otras ciudades, entonces el argumento que hemos estamos afectando a muchas familias es falso", reiteró elAlcalde xalapeño.