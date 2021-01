Tres abogados desaparecieron en Veracruz durante duartismo; autoridades desdeñaron caso

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de Veracruz (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) por la inadecuada integración de las averiguaciones ante la desaparición de tres personas.



Los hechos ocurrieron el 1° de febrero de 2016, cuando las tres personas acudieron a la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Xalapa para acreditarse como abogados de una persona que se encontraba detenida.



Se trata de dos hombres con domicilio en Orizaba y una mujer de 31 años que acudieron a Xalapa para atender el caso; dos de las personas ingresaron para entrevistarse con su defendido, registraron su entrada y desde ese día no se tiene conocimiento del paradero de las tres personas.



“Se observó que ocho personas servidoras públicas violaron el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, así como a la verdad, en agravio de las tres víctimas, directas y de sus familiares debido a que incurrieron en ilegalidades en la investigación”.



La recomendación señala que existió dilación en las diligencias, una falta de investigación inmediata, además de la falta de coordinación entre las procuradurías, ya que no se investigó el hecho de que las desapariciones pudieron ser forzadas dado que las últimas personas que tuvieron contacto con las tres personas fueron servidores públicos.



Entre las irregularidades detectadas, está el hecho de que en el caso del hombre de 38 años, tras su desaparición, a través del oficio 798 de 3 de febrero de 2016, se solicitó al Delegado de los Servicio Periciales de la Fiscalía Regional, Zona Centro Veracruz, que ordenara tomar muestras biológicas a V8 (padre de V3), a efecto de realizar práctica pericial en materia de ADN para obtener el perfil genético y ser comparado con el banco de datos, así como con los cadáveres no identificados, restos humanos y osamentas que estén en SEMEFO para conocer si existe compatibilidad.



Sin embargo, la Comisión Nacional advirtió que hasta el 10 de julio de 2018, realizada la investigación, no obraba el resultado de esta prueba pericial dilatándose un tiempo aproximado de dos años y cinco meses.



Además, del 7 de septiembre de 2016 al 17 de marzo de 2017, la autoridad dejó de investigar la desaparición de las tres personas puesto que no obran diligencias tendientes a la búsqueda e investigación, únicamente se abocó a la recepción de documentales, “por lo que pasaron seis meses sin actuaciones, pasando por alto que el tiempo para la búsqueda de personas es un elemento esencial para su pronta localización”.



“Llama la atención de esta Comisión Nacional la falta de coordinación entre las Fiscalías, al remitir el expediente en diversas ocasiones entre dichas instituciones, argumentando la competencia, periodos en los cuales se dejó de actuar en la investigación para dar con el paradero de las víctimas, sin enfocarse en determinar con claridad a quién le correspondía conocer de los hechos”.



Parte de la investigación arrojó que diversas personas señalaron como indicio de la desaparición de las tres personas que pudo haber sucedido durante una balacera registrada ese día en un centro comercial cercano; sin embargo, esto no fue investigado.



“Observándose que incluso en la inspección del lugar de dicho evento, se recolectaron diversos indicios, entre ellos un zapato, el cual fue puesto a la vista de V6, quien no lo reconoció, desprendiéndose de ello que esta línea de investigación debió ser agotada, para ver si había otros elementos de prueba”.



La CNDH advirtió que el 3 de febrero de 2016 se solicitó el contenido de las cámaras de vigilancia de las plazas de cobro Fortín de las Flores, Cuitláhuac y Paso del Toro, mismos que fueron aportados pero no obra análisis de los videos señalados, ni se solicitó se realizara la extracción del audio y video para su estudio.



“Transcurrieron aproximadamente dos meses desde que se denunció la desaparición de V1, V2 y V3 hasta que mandó a citar a las personas servidoras públicas que los atendieron, aunado a ello las acciones del Agente del Ministerio Público no han sido suficientes para que comparezca a declarar SP2 (servidor público), omitiendo ejercer sus facultades de apremio, lo cual es relevante para que se llevara a cabo de manera inmediata, pues de ahí se podría desprender el rumbo que tomaron las personas desaparecidas”.



Como resultado, la CNDH demandó a los titulares de la FGR, Alejandro Gertz Manero y de la Fiscalía en Veracruz, Verónica Hernández Giadans, reparen de manera integral el daño causado a las víctimas.



Deberán inscribir en el Registro Nacional de Víctimas a las tres personas desaparecidas y a los familiares de cada una de ellas, a quienes también deberán dar atención psicológica.



“Se solicita que se continúe con la integración y perfeccionamiento de los expedientes penales, que se realice una revisión de las indagatorias presentando un plan de fortalecimiento de la investigación, que tenga como objetivo la localización de las tres personas desaparecidas”.



Además, realizar las diligencias para esclarecer los hechos, localizar a las víctimas y en caso de su fallecimiento, identificar y entregar los restos a sus familiares y que se colabore en el seguimiento de la queja administrativa que se presentará.