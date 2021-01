Tres aspirantes declinan de buscar Presidencia de CEDH

Tres de los candidatos registrados a la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) han abandonado sus aspiraciones, al no haberse presentado a la fase de entrevistas ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, requisito obligatorio para mantenerse en la carrera por el cargo.



Los aspirantes que decidieron no continuar participando en el proceso de elección del nuevo titular de la CEDH son la exsecretaria del Trabajo de Veracruz, María Guadalupe Argüelles Lozano; Lauro Ramos Olmos, quien actualmente se desempeña como Fiscal Especializado en Delitos Electorales y en Delitos contra Periodistas o Comunicadores de la Fiscalía General del Estado y Carlos García Méndez, rector emérito de la Universidad de Xalapa (UX).



Las entrevistas de Carlos García Méndez, María Guadalupe Argüelles Lozano y Lauro Ramos Olmos ante la Comisión permanente estaban programadas para este lunes a las 11:00, 11:30 y 14:00 horas, respectivamente. Sin embargo, los aspirantes no acudieron a la cita.



Argüelles Lozano renunció al cargo de Secretaria del Trabajo en abril del 2020 en medio del escándalo suscitado por la detención de su hijo, Efrén “N”, a bordo de un vehículo oficial, alcoholizado y en posesión de mariguana.



Durante su paso por la Secretaría del Trabajo, fue exhibida por actos de nepotismo, pues otorgó un cargo público dentro de la Dependencia a su cargo a su hija Quetzalli Cárdenas Argüelles. Además, Argüelles Lozano es esposa del secretario general en funciones de Presidente Estatal de MORENA, Gonzalo Vicencio Flores. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana.



Por su parte, Lauro Ramos Olmos ha sido señalado por sus vínculos con la delincuencia organizada, como señaló el director de la revista Proceso, Jorge Carrasco Araizaga, al revelar que en octubre del 2012, dentro de la Investigación Ministerial 947/2012/VER-FIEAFTVS-10, el entonces jefe de plaza de los Zetas en Córdoba, Ignacio Valdés Ramírez, alias “El Chilango”, declaró que Lauro Ramos Olmos, era quien operaba la protección al grupo de los Zetas por instrucciones del subprocurador Marco Antonio Lezama Moo. El “Chilango” refirió sobre Lauro Ramos Olmos que: “Esta persona también trabaja para nosotros Los Zetas, a él le pagábamos la cantidad de 20 mil pesos mensuales, es quien nos atendía en su oficina para entregarnos los oficios y liberar el vehículo o detenidos. En su oficina yo personalmente le entregaba dinero de su nómina, también nos informaba inmediatamente si aseguraban algún tráiler de nosotros, vehículo o compañero de Los Zetas, además les explicaba la forma en que debían declarar en su oficina o ante cualquier autoridad que los detuviera para que no delataran a otros miembros de Los Zetas…”.



Carlos García Méndez se desempeña como Rector Emérito de la Universidad de Xalapa. Durante el gobierno del priista Fidel Herrera Beltrán (2004-2010), García Méndez ocupó el cargo de Secretario de Desarrollo Económico.



Es así que los tres aspirantes mencionados no llegaron a la entrevista programada para este lunes, por lo que el proceso de selección continuará sin su participación.