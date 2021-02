Tres candidaturas a Diputaciones Locales deberán ser para jóvenes

Los partidos políticos, con independencia de las coaliciones que integren, deberán destinar por lo menos tres fórmulas de candidaturas a las Diputaciones Locales a jóvenes entre los 18 y 29 años, conforme a lo aprobado por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.



El acuerdo 152, avalado por el ente comicial en 2020, estableció los Lineamientos sobre cuotas y reglas mínimas que, como acciones afirmativas, deben observar obligatoriamente los institutos políticos y las alianzas en el registro de sus contendientes pertenecientes a este grupo poblacional y también a comunidades y pueblos indígenas.



En el mismo, se estipula que ello no implica que no se puedan postular un mayor número de personas indígenas y jóvenes en los diferentes cargos de elección popular que se disputarán en el Estado el próximo 6 de junio.



Además se señala que para el cumplimiento eficaz de las cuotas, los partidos políticos y las coaliciones no podrán acreditar en una sola persona las dos condiciones de vulnerabilidad. En todo caso, en el registro respectivo, se deberá especificar si la postulación corresponde a persona indígena o joven.



Los lineamientos precisan que para el cargo de diputada o diputado por el principio de mayoría relativa, los partidos políticos registrarán, por lo menos, una fórmula de candidaturas jóvenes en aquel distrito electoral local que libremente decidan.



Mientras que por el principio de representación proporcional registrarán dos fórmulas de candidaturas jóvenes en sus respectivas listas, debiendo colocar, por lo menos una de ellas, dentro de los primeros cinco lugares y, la otra, entre las posiciones 6 y 10.



Se aclara que en caso de que los partidos políticos no puedan registrar listas de candidaturas de representación proporcional, por no haber obtenido el registro de sus candidaturas a diputaciones por mayoría relativa en por lo menos 20 de los 30 distritos electorales uninominales locales, estarán obligados a postular las tres fórmulas de candidaturas compuestas por personas jóvenes por el principio de mayoría relativa.



Con relación a las candidaturas de Ayuntamientos, se especifica que en aquellos municipios cuyos cabildos se integren a partir de 6 ediles y que no hayan sido objeto de acción afirmativa indígena, los partidos políticos deberán registrar una fórmula de candidaturas jóvenes.



Se apunta que los partidos políticos podrán elegir libremente la forma de postulación de candidaturas jóvenes, es decir, el registro podrá realizarse a través del principio de mayoría relativa o por el de representación proporcional.



En caso de optar por la vía de la representación proporcional, también podrán elegir libremente el orden de prelación que ocupará la fórmula de candidaturas jóvenes en sus respectivas listas, siempre que no exceda de la tercera posición de regidurías.



El OPLE puntualiza que la cuota joven exigible tanto en Diputaciones como en Ayuntamientos deberán cumplirse por los partidos políticos en lo individual, con independencia de la forma de la coalición. En ese sentido, la cuota se contará para el partido político que, conforme al convenio de coalición, le corresponda postular en un determinado distrito electoral local o municipio.



Con respecto a la paridad de género, se sostiene que las fórmulas de candidaturas jóvenes, propietaria y suplente, deberán ser del mismo género; pudiendo ser de género distinto únicamente cuando el propietario sea hombre.



Adicionalmente, se fija que la paridad horizontal y vertical, así como la alternancia de género, se verificará en función del total de candidaturas que postulen los partidos políticos y coaliciones para las Diputaciones y Ediles de mayoría relativa y representación proporcional.