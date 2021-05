Tres debates del OPLE han sido suspendidos en el distrito 02 Tantoyuca

Desde un hotel conocido en la cuidad de Tantoyuca, se llevaron a cabo los primeros debates de 13 que están asignados para la zona y que organiza el Organismo Público Local Electoral (OPLE), en donde cada candidato a la alcaldía deberá aterrizar sus propuestas, sin embargo, hasta ahora han sido 3 los que se han cancelado por distintas circunstancias ajenas a las autoridades electorales; dos por falta de candidatos y el de Chicontepec por que no asistieron el resto de candidatos que anteriormente habían confirmado su asistencia.



Hasta ahora han transcurrido 2 días en la agenda de los debates, que se tienen programados para llevar a cabo en la ciudad de Tantoyuca hasta el 25 de mayo, en ambos días el debate de Platón Sánchez y el de Chontla no se celebró debido a que no hubo un previo registro para confirmar la participación al debate.



No obstante, este 21 de mayo se agendó la intervención de los aspirantes por el municipio de Chicontepec, sin embargo, a pesar de que 3 participantes habían confirmado su intervención, únicamente el abanderado del Verde Ecologista de México, Manuel Francisco Martínez asistió a lugar donde se desarrolló el debate.



Los dos aspirantes a la alcaldía por Chicontepec que no asistieron al debate a pesar de confirmar su participación ante el Consejo Municipal del OPLE, fueron el del partido Cardenista y el de Morena, Obed Escudero; esta situación irritó al representante del Verde, quien refutó ante los organizadores porque no había seriedad en el compromiso.



“Yo exijo el pago de daños y perjuicios, porque yo vengo a participar, ya que reprograme mi visita a mis comunidades, en atención a la confirmación de dos candidatos, yo creo que es una falta de respeto, en la cual para las próximas acciones de debate emerjan también las sanciones correspondientes; imagínese usted yo vengo con mi gente, vengo a distraerme en esto y no se vale, yo exijo una sanción muy apropiada para todos los candidatos”, externó el aspirante del Verde mientras confundido decía que su gente que la acompañaba también se veía afectada, por lo que dejó entrever que le generó un gasto de algún tipo movilizarse a un debate que se canceló.



Por parte de los encargados del Consejo Municipal de Chicontepec se detalló que hubo la confirmación un día antes de todos los participantes del debate, desafortunadamente por motivos de causa mayor ajenos a los organizadores y autoridades electorales se declaró que el debate no podía llevarse a cabo con un solo participante.