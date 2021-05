Tres migrantes denuncian que fueron golpeados por elementos del IPAX, en Río Blanco

Tres migrantes procedentes de Centroamérica fueron agredidos físicamente, robados y amenazados por presuntos elementos del IPAX, por lo que denunciaron los hechos ante Derechos Humanos y quisieron hacerlo ante la Fiscalía, pero no les levantaron la denuncia.



Eslin Adalberto Reyes, uno de los afectados, relató que los hechos ocurrieron el pasado domingo por la mañana, cuando iban a bordo del tren hacia Omealca y los uniformados les dijeron que les revisarían su maleta por cuestión de rutina.



Sin embargo, posteriormente les pidieron su teléfono y dinero y les dijeron que los iban a bajar y a llevar en un carro a otro lugar y tenían que llamar a sus familiares para pedir 5 mil dólares por cada uno.



Al decirles que no tenían dinero ni familiares en Estados Unidos, los presuntos elementos del IPAX se enojaron y les rompieron todos los documentos que llevaban, pero también les comenzaron a pegar e incluso les dieron toques eléctricos con un aparato que llevaban mientras los bajaban del tren.



Mencionó que afortunadamente hubo pobladores que los comenzaron a ayudar, pero los uniformados se llevaron a un menor y un adulto, aunque de acuerdo con otro migrante fueron dos los menores que se llevaron, así como el adulto.



Aunque tuvo que ser hospitalizado por la golpiza, al salir Eslin Adalberto acudió a Derechos Humanos con los otros afectados y el personal los ayudó y levantó una queja y les dijo que acudieran a la Fiscalía, por lo que fueron a la Fiscalía de Córdoba, pero les dijeron que al haber sido los hechos en Omealca tenían que ir allá, pero al dirigirse a esa instancia, la persona que los atendió no levantó ninguna denuncia, sólo se comunicó con Migración y les dijo que acudieran al otro día, pero ante la posibilidad de ser deportados optaron por ya no acudir.



Los migrantes decidieron seguir su viaje, pero también buscaron apoyo para hacer público lo ocurrido con el fin de que se investigue y sancione a los culpables, pero sobre todo que no siga ocurriendo esto, pues la mayoría de la gente que pasa para intentar llegar a Estados Unidos son personas muy humildes y no es justo que las secuestren ni extorsionen, tampoco que las golpeen.