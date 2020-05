Tres niños vencieron la leucemia, reporta Hospital del IMSS en Orizaba

El oncólogo pediatra del Hospital General del IMSS en Orizaba, Víctor Hugo Cabrera García, informó que hace unos días, dos niños y una niña con leucemia fueron dados de alta y ahora se encuentran en la fase de vigilancia.



Recordó que fueron diagnosticados en 2017 y sus últimos exámenes arrojaron buenos resultados.



“Esto es un logro en equipo, del personal médico, del propio paciente y de los familiares, quienes durante tres años acompañaron a sus hijos en citas médicas, sesiones de quimioterapia, internamiento, efectos colaterales de los tratamientos. El 30 de abril, Día del Niño, se fueron a sus casas con el mejor regalo: su salud”.



Apuntó que los padres de familia desempeñan un papel importante en la protección y disminución de riesgo de contagio de sus hijos, ya que refuerzan las medidas de higiene y prevención que aplican en sus hogares.



Por lo cual, dijo que se les ha recomendado que, salvo que deban acudir a sus consultas o tratamientos, mantengan a los pequeños en casa y eviten las visitas de familiares y amigos. De igual forma, apuntó que desde el inicio de la contingencia se establecieron estrategias para disminuir al máximo la estancia de los pacientes en el hospital, tanto en forma ambulatoria como internamiento.



En tanto a los pacientes controlados y avanzados se les brinda tratamiento oral por dos meses, para que lo reciban en su casa, no obstante, no se suspenden las consultas, porque es importante la estrecha vigilancia de su evolución.



El especialista indicó que son mínimos los pacientes oncopediátricos contagiados con COVID-19 a escala mundial, sin embargo, es importante mantener y reforzar la prevención y vigilancia, especialmente porque por su condición no tienen una reacción inflamatoria tan exagerada que pudiera generar sospecha de haber contraído el mal, por ello hay que estar muy pendientes a síntomas de alarma, como dolor abdominal, diarrea, tos o fiebre.



Asimismo, explicó que durante la fase III de la emergencia sanitaria por COVID-19, se brindan con normalidad las consultas, tratamientos e internamientos de pacientes de oncología pediátrica de este hospital y se garantiza consulta y los tratamientos para los 29 infantes que son atenidos en dicho hospital, el menor de los pacientes es un niño de 3 años de edad.



Además, se refuerzan las medidas de protección para garantizar la seguridad de los menores, ya que al tener un sistema inmunitario debilitado son más susceptibles al contagio de infecciones.