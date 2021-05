Tres planteles de Tezonapa ya tienen sus escrituras

El Gobierno del Estado cerró el proceso de escrituración a favor de tres planteles de la entidad y con ello garantizarles certeza jurídica.



Al contar con las escrituras respectivas, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), a través de la Subsecretaría de Finanzas, emitió el Acuerdo Destino que transfiere a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) la organización, administración, funcionamiento, vigilancia y mantenimiento de los inmuebles.



Se trata del Telebachillerato “Laguna Chica” con Clave 30ETH0757Q, la Escuela Primaria “Gabriel Lucio” con Clave 30EPR2345X y la Escuela Primaria “Izcóatl” con Clave 30DPB0993N, del municipio de Tezonapa.



Con ese acto administrativo, no sólo se brinda certeza jurídica a los tres planteles, sino también la posibilidad de ingresar al programa “Escuela Garantizada, Escritura Garante”, con la finalidad de obtener recursos federales, estatales y municipales para mejorar el desempeño de sus funciones y elevar la calidad de los servicios públicos.



Además, se protege y garantiza administrativamente que el uso permanente de dicho bien inmueble sea el que actualmente tiene, con la intención de que en tanto el presente acto administrativo no quede sin efectos, ello permanezca inalterado en sus derechos y obligaciones.



No obstante, el Acuerdo señala que cuando se deje de utilizar el inmueble total o parcialmente o se le otorgue un uso distinto para el cual fue destinado, la SEV deberá informar por escrito a la Dirección General del Patrimonio del Estado, adscrita a la Subsecretaría de Finanzas y Administración de SEFIPLAN, dentro de un plazo no mayor de 15 días hábiles posteriores, para determinar lo procedente.