Tres trabajadores del Poder Judicial que padecen cáncer serán apoyados por Magistrados

La presidenta del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, confirmó que hay tres trabajadores enfermos de cáncer a los que se les brindará el apoyo necesario para pasar la enfermedad.Afirmó que es algo “muy doloroso” pues sus compañeros servidores públicos y sus familias atraviesan este proceso sintiendo que no tienen el respaldo necesario.Indicó que uno de los casos pertenece a un juez municipal que le envió tres escritos para informar de su padecimiento, afirmando que se brindará el apoyo a los tres.“Espero que no nada más seamos nosotros, los consejeros y la Presidenta, sino que todos nos unamos al apoyo de estos compañeros”, solicitó a su equipo de trabajo.“Le pido a todos los servidores públicos del Poder Judicial que apoyen esta noble acción, que contribuyan a que otras manos logren la magia de hacer que quienes padecen de cáncer puedan luchar y quienes aún no lo tienen, puedan contar con la forma para prevenirlo”, dijo.Agregó que en otro de los casos, de manera reciente recibió la renuncia de un colaborador aquejado por esta enfermedad.“No sabía que tenía cáncer. Lo vamos a ir a ver, lo vamos a apoyar, nunca vimos que tenía cáncer, no sabemos qué tipo de familia, es decir, situación económica tenga”, dijo.Romero Cruz enfatizó que el apoyo necesario al momento es colaborar con la colecta de tapas de plástico, para la atención de esta enfermedad principalmente a niños en hospitales de Veracruz.“Una ayuda para nuestras futuras generaciones que sin este acto de amor no podrán lograr su recuperación física integral ni podrán obtener una vida sana, un camino libre de este padecimiento”, sostuvo.