Tres Valles y Soteapan desdeñan señalamientos de Derechos Humanos contra policías

A más de un año y 10 meses, los ayuntamientos de Tres Valles y Soteapan se niegan a aceptar dos recomendaciones de Derechos Humanos por supuestos abusos de sus policías municipales.En el primer caso, policías municipales de Tres Valles presuntamente golpearon a un ciudadano y le provocaron escoriaciones en rostro, muñeca, parte baja de la espalda y hematomas desde la zona lateral en pierna y glúteos, tras ser detenido el 20 de octubre de 2017.El 29 de enero de 2020, Derechos Humanos emitió la recomendación 03/2020 contra el Ayuntamiento de Tres Valles, por violaciones a la integridad personal de un ciudadano; sin embargo, a la fecha el Gobierno municipal no da por aceptada la resolución de la defensoría.En el caso de Soteapan, el 4 de octubre de 2018, elementos de la Policía Municipal supuestamente abrieron fuego y lesionaron a dos ciudadanos, mismos que quedaron tirados en la calle y trasladados al Hospital de Minatitlán y al Regional de Coatzacoalcos.El análisis de Derechos Humanos exhibe que los elementos policiacos abrieron fuego contra dos ciudadanos y que a pesar de haberlos lesionados, se les negó atención médica para curar sus lesiones.La CEDH determinó que los policías de Soteapan usaron sus armas sin justificación; toda vez que dispararan a las víctimas sin haber sido agredidos previamente, es un actoarbitrario que daña su integridad personal.La recomendación 10/2020 se emitió el 26 de febrero, sin que el ayuntamiento de Soteapan haya admitido dicho dictamen de Derechos Humanos.Adicionalmente, la Defensoría alertó que el Ayuntamiento trató de deslegitimar las acusaciones realizadas por las víctimas.Incluso el Síndico de Soteapan afirmó que existen contradicciones en razón del tiempo en el que presuntamente ocurrieron los hechos, así como en la identidad de quién les brindó el apoyo después de ser agredidos.Sin embargo, no demostró que el personal de seguridad pública municipal no participó en los hechos que le atribuyen, y se limitó a negarlos.