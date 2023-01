Tribunal Administrativo opera pese a fallo de Suprema Corte: Gobernador

Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), están trabajando con normalidad en sus nuevas funciones, por lo que no hay rezago ni están detenidas las actividades en ese organismo, expresó el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez.Durante entrevista, al mandatario estatal se le cuestionó si las labores del tribunal se encontrarán detenidas hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita su sentencia.“De hecho lo que sé es que sigue funcionando, normal. Lo que no se puede hacer es un acto de autoridad, de acuerdo al amparo que promovieron, pero lo han cuidado bastante bien”, dijo al agregar que el amparo no detuvo los trabajos del tribunal y que los magistrados del recién creado TRIJAEV, ya están laborando.En este sentido, García Jiménez recordó que tres de los 4 magistrados del entonces TEJAV, renunciaron, de manera que consideró que el tribunal no podría operar con los anteriores magistrados, puesto que el proceso solo lo continúa el presidente Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez.Al referirle que aún continúa el amparo en proceso, el gobernador dijo que, por tratarse solo de un magistrado, y con la renuncia de los tres restantes, prácticamente queda finiquitado ese asunto.“¿No es la Suprema Corte la que tiene que pronunciarse al respecto?”, se les cuestionó, a lo que dijo que lo hará y es evidente lo que va a pasar.