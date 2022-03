Tribunal de Justicia Administrativa adecúa reglamento para juicios en línea

Con la finalidad de hacer más expedita la impartición de justicia, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TEJAV) aprobó reformas a su Reglamento Interior y a los Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Juicio en Línea.Con las adecuaciones se extienden las atribuciones de la Defensoría Pública, se establece el servicio de mediación y conciliación en materia de justicia contenciosa administrativa y se garantiza, en el Juicio en Línea, de manera expedita y transparente la impartición de justicia.Los magistrados reformaron el artículo 57 del Reglamento Interior del TEJAV para que el servicio de Defensoría Pública garantice de manera armónica a los justiciables una defensa adecuada, gratuita y suficiente en los casos en donde no se le designe un defensor de oficio.Dicho artículo fue adicionado para garantizar que los servicios de defensoría pública se prestarán preferentemente a:Los trabajadores eventuales; los señalados como presuntos responsables en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa substanciados por el Órgano Interno de Control del este tribunal; y los demás que señalen las leyes especiales en la materia.La adecuación al artículo 86 del mismo Reglamento, no sólo permitirá un mejor servicio a los justiciables, sino que también garantizará de manera expedita y transparente la impartición de justicia a través de mecanismos alternativos para la solución de conflictos.Para dar cumplimiento a ese objetivo quedó establecido que entre las nuevas funciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos estarán las de resolver sobre la rescisión administrativa de contratos, en términos de la Ley de Adquisiciones; brindar el servicio de mediación y conciliación en materia de justicia contenciosa administrativa con el personal adscrito y en los términos de las disposiciones aplicables y las demás que determinen las disposiciones legales aplicables, el Pleno del Tribunal o la Presidencia.Además, se adicionó el artículo 10 de los Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Juicio en Línea, no sólo mejorar el servicio a los justiciables, sino también garantizar de manera expedita y transparente la impartición de justicia y brindar seguridad jurídica a las partes que intervengan en el procedimiento contenido en el juicio en línea.Por ello, quedó establecido que, en el Juicio en Línea, cuando sean varias las autoridades demandadas de una misma dependencia o entidad y dichas autoridades estuvieren de acuerdo en que la tramitación del juicio sea en línea, el titular del área administrativa encargada de la defensa jurídica de la dependencia o entidad contestará la demanda firmándola de manera electrónica y adjuntará las copias digitalizadas de los escritos de contestación de las demás autoridades.En este caso, quien firmó electrónicamente deberá dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la emisión del Acuse de Recibo Electrónico de su contestación, exhibir físicamente los escritos firmados en original que previamente adjuntó, también podrán enviarse por correo certificado con acuse de recibo y se tomará como fecha de presentación aquella en que se depositen.Lo anterior con el apercibimiento que, de no cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior se tendrá por no interpuesta la contestación de la demanda por lo que hace a aquellos demandados que no firmaron electrónicamente su promoción.