Tribunal de Justicia Administrativa se queda corto ante corrupción; lo reforzarán

Por no cumplir “las expectativas esperadas” respecto al combate a la corrupción y su efectividad al momento de resolver las controversias, desde la bancada de MORENA se busca reestructurar la integración del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV).El diputado y coordinador de dicho grupo legislativo, Juan Javier Gómez Cazarín, propuso reformar la Constitución para modificar la estructura e integración de dicho Tribunal, teniendo como uno de sus objetivos “desmantelar las redes de corrupción que operan a nivel estatal”.La reforma duplicaría el número de magistrados, pasando de 4 a 8. De acuerdo con el legislador, también permitiría al Tribunal trasladar salas de forma regional a las zonas norte y sur del Estado de Veracruz, según lo que permita el presupuesto de la institución.Además, el morenista proyecta aplicar el retiro forzoso a los magistrados que cumplan 70 años y que los togados sigan siendo nombrados por el Congreso a propuesta del Gobernador, durando en su encargo diez años improrrogables.Como requisito para ocupar el cargo de magistrado en el TEJAV, se propone que los togados no tengan más de 65 años al día de su designación, además de otros requisitos marcados en el artículo 58 de la carta magna señalados en las fracciones I, II, III, V y VII.Tampoco podrán ser magistrados de ese Tribunal las personas que hayan ocupado el cargo del secretario de despacho o su equivalente, fiscal general, senador, diputado local o federal ni presidente municipal, durante el año previo al día de su nombramiento y en ningún caso podrá dispensarse el cumplimiento de alguno de los requisitos referidos.“(…) se considera que a fin de consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción, corregir las acciones preventivas que no logren resultados medibles y orientar la política anticorrupción hacia la sanción y la recuperación de activos, así como desmantelar las redes de corrupción que operan a nivel estatal y mantener un esfuerzo continuo y sistemático para lograr una política anticorrupción efectiva y eficiente que permita agilizar el servicio de impartición de justicia en beneficio y bienestar de la sociedad veracruzana, siendo esta una de las mayores exigencias de la misma, es improrrogable la necesidad de fortalecer al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa”, argumenta el Diputado en la iniciativa.Concretamente Gómez Cazarín propuso que el TEJAV ahora tenga una presidencia, conformada por un magistrado, así como una Sala Superior conformada por 3 magistrados que incluya una ponencia especializada en responsabilidad administrativa y la creación de 4 Salas Unitarias, de las cuales 3 resulten ser ordinarias y una se especialice en responsabilidad administrativa.“Permitiendo que de acuerdo con las necesidades del servicio y la viabilidad financiera y presupuestal, el pleno determine en algún momento, trasladar las salas de forma regional a las zonas norte y sur del Estado de Veracruz”.Cabe recordar que actualmente el Tribunal se integra por cuatro magistrados que forman un pleno, la sala superior que funciona de modo dinámico, integrada por tres de los cuatro magistrados y por último cuatro salas ordinarias unitarias; es decir, los magistrados hacen las funciones en la sala superior y en las salas ordinarias.Gómez Cazarín sustentó la iniciativa refiriendo que el informe de labores del TEJAV, presentado durante el año 2021, señala que ingresaron mil 323 demandas de primera instancia y emitieron 712 sentencias, arrojando un porcentaje del 53.81 por ciento, respecto del 100 por ciento de los ingresos y las sentencias emitidas en dicho año.“En el informe de labores para el año 2020, se tiene el registro de ingreso de 943 demandas de primera instancia, emitiendo solamente 620 sentencias, dando como resultado un 65 por ciento, respecto del 100 por ciento de los ingresos y las sentencias emitidas en dicho año”.“Los datos anteriores evidencian el bajo porcentaje respecto de los ingresos y las sentencias que tiene el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz en comparación con los de otras entidades, pues mientras la media oscila entre el 70 por ciento y el 100 por ciento, en Veracruz durante los últimos dos años, no alcanza el 70 por ciento”, expone.Por su parte, el diputado de Fuerza por México, Juan Enrique Santos, también propuso una reforma a la Constitución para reestructurar al TEJAV.La iniciativa del legislador readscribiría al TEJAV al Tribunal en el Poder Judicial del Estado, aunque manteniendo su “jurisdicción y autonomía e independencia para dictar sus fallos”.“Dentro de la misma iniciativa, se plantea que, a pesar de encontrarse adscrito al Poder Judicial, bajo el mismo esquema de otros Tribunales, se crearía una presidencia que ocuparía un magistrado, igualmente, se crearía la Sala Superior conformada por tres magistrados, cada uno adscrito a una ponencia, de las cuales, una se especialice en responsabilidad administrativa, así como cuatro salas unitarias en la que una de ellas, se especialice en responsabilidad administrativa”, propuso el legislador.