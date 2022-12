Tribunal Electoral “batea” queja de Diputada contra Cisneros

La Sala Regional Xalapa (SRX) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró su incompetencia ante supuestos actos de violencia política de género denunciados por la Diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Ruth Callejas Roldán.En sesión ordinaria, la Sala abordó los proyectos 6972 y 6971 alojados en la ponencia de la Presidenta Eva Barrientos Zepeda y promovidos por la diputada del partido naranja ante una vulneración a sus derechos políticos electorales.Sin embargo, la Sala Xalapa determinó que la inconformidad de Callejas Roldán corresponde al Derecho Parlamentario y no al Electoral y por lo tanto no es materia de estudio de dicho tribunal.En ese sentido Callejas Roldán pidió revertir la sentencia TEV-JDC-600/2022, mediante la cual el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) desechó su queja ante supuestas expresiones de violencia de género en voz del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.En dicho asunto, el 6972/22, la ponencia determinó que la querella de la diputada Callejas Roldán corresponden igual al Derecho Parlamentario, en específico dentro del Proceso Legislativo de Rendición de Cuentas y por lo tanto no son susceptibles de estudio del Derecho Electoral.Y es que en su comparecencia del pasado 19 de noviembre, el Secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos le expresó a la Diputada Callejas Roldán que su partido, Movimiento Ciudadano, le concedió un espacio en el Congreso luego que el Organismo Público Local Electoral “le corrigió” la plana al asignar dicha curul a una mujer y no a un varón.Además, Cisneros le reclamó a Callejas que Movimiento Ciudadano no le da oportunidades a las mujeres.“No hay uno solo alcaldesa de Movimiento Ciudadano, porque en todos los lugares donde hay posibilidades de triunfo, en su Partido no les dan oportunidades a las mujeres”.La diputada de Movimiento Ciudadano igual denunció al Presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario; José Magdaleno Rosales Torres, de quien dijo, “ha realizado acciones y omisiones que obstaculizan el ejercicio de sus funciones y pueden ser constitutivos de violencia política en razón de género”.En ese asunto, numerado con el folio 6971 y que abordó la ponencia del Magistrado José Antonio Troncoso Ávila, la Sala Regional determinó que la denuncia de Callejas Roldán corresponde a actos relacionados con la normatividad interna de la Legislatura y no a los derechos políticos-electorales, por lo que procedió a su desechamiento.