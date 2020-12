Tribunal Electoral confirma violencia política contra Alcaldesa de Córdoba

El pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmó las medidas cautelares otorgadas por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) a la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero, al determinarse que sufrió violencia política en razón de género por publicaciones en las redes sociales de dos medios de comunicación propiedad del empresario periodístico, José Abella.



En la sesión pública celebrada la tarde de este miércoles, los magistrados Claudia Tablada Díaz, Roberto Sigala Aguilar y Jesús Pablo García Utrera, en funciones, avalaron el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del ente comicial mediante el cual se ordenó retirar, eliminar, suprimir o editar dichas publicaciones.



El pasado 25 de noviembre, los consejeros del OPLE otorgaron las medidas cautelares en favor de la munícipe cordobesa, por lo que los medios de comunicación "Cultura es lo nuestro" y "El Buen Tono" tenían que quitar la información que hacía alusión a ella.



Por este motivo, tanto Abella como sus compañías periodísticas interpusieron recursos administrativo y de apelación ante el TEV, en los que afirmaban que las medidas cautelares se basaron en normativa declarada inconstitucional, lo cual fue catalogado por los togados como inoperante, toda vez que las mismas se basan en la normativa nacional e internacional y prevén garantizar la no violencia hacia las mujeres.



Los integrantes del órgano jurisdiccional electoral veracruzano rechazaron la supuesta afectación a la libertad de expresión y difusión de ideas que adujeron los quejosos, ello porque las expresiones contenidas en las publicaciones no encuentran sustento ni justificación en dicho derecho constitucional.



“Pues uno de los límites para el ejercicio del referido derecho es la difusión de comentarios que constituyan violencia política en razón de género, como en el caso acontece”, se señala en el fallo del TEV.



Adicionalmente, se determinó como infundado el agravio referente a que la determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias constituye la resolución del fondo del asunto y no la emisión de una medida cautelar, ya que se enfatizó que la decisión tomada se realizaba bajo la apariencia del buen derecho y sin prejuzgar sobre la existencia o no de la infracción.



En cuanto a la presunta censura previa en la que se habría incurrido con esta ordenanza, también fue declarada como infundada, ya que se les solicitó que en sus expresiones no agredan, humillen o inciten al odio en contra de la Presidenta Municipal de Córdoba.



“La orden que los recurrentes consideran censura previa no es más que una sugerencia que busca conciliar la libertad de expresión y difusión de ideas, con el principio de no violencia política en contra de las mujeres en razón de género”, se puntualizó en la sentencia.