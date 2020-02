Tribunal Electoral de Veracruz quiere más recursos para este año

La reducción presupuestal que sufrió este año el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), de más de 4 millones 600 mil pesos, complica la operatividad de ese organismo, toda vez que impactó en los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.



Al confirmar lo anterior, la magistrada presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, no descartó la posibilidad de solicitar una ampliación presupuestal para estar en condiciones de iniciar el proceso electoral local que renovará las 212 Presidencias Municipales y las 50 Diputaciones Locales, 30 de Mayoría Relativa y 20 de Representación Proporcional.



Además, se podría dificultar el pago de la renta del edificio que alberga al TEV y se limita la posibilidad de adquirir un inmueble propio, ya que este año no hubo presupuesto para el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.



Aseveró que los capítulos afectados están relacionados con la operatividad del Tribunal, toda vez que involucran el pago de renta y de los servicios como agua potable, electricidad, telefonía convencional, así como las reparaciones de los equipos.



“En esa parte es donde se nos complica un poco más porque fue ahí donde más se redujo el presupuesto”.



En el Ejercicio Fiscal 2019, el TEV ejerció un presupuesto de 85 millones 234 mil 600 pesos, de los cuales, para el capítulo de Servicios Personales se destinaron 75 millones 172 mil 126 pesos.



Para el capítulo de Materiales y Suministros, un millón 787 mil 574 pesos; al capítulo de Servicios Generales se canalizaron 8 millones 224 mil 900 pesos y al capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 50 mil pesos.



Sin embargo, para el 2020, el presupuesto aprobado fue de 80 millones 597 mil 26 pesos, lo que significa una reducción de 4 millones 637 mil 574 pesos con relación al año pasado.



Del total del presupuesto de este año, sólo se autorizó para tres capítulos, el de Servicios Personales que tiene 75 millones 172 mil 126 pesos, los mismos recursos del 2019, por lo que no habrá dificultades para el pago de sueldos y salarios.



Pero al capítulo de Materiales y Suministros se destinarán un millón 200 mil pesos; y para Servicios Generales sólo 5 millones 224 mil 900 pesos.





“Atendiendo la política de austeridad que implementa el Gobierno del Estado, vamos a tratar de desarrollar las actividades que tenemos, tratando de ajustarnos con este presupuesto que nos están asignando”, añadió la Magistrada Presidenta.



No obstante, expuso que no se debe olvidar que en noviembre de este año inicia el proceso electoral local y por tratarse de dos elecciones, se espera un importante número de medios de impugnación, ya que los recursos se presentan desde antes.



Por lo que no descarta la posibilidad de ver que existiera un apoyo tomando en cuenta el inicio del proceso electoral.



Al cuestionarle que si se solicitaría una ampliación presupuestal señaló:



“Hablaríamos cuando llegue el momento para ver qué posibilidad habría de que existiera un mayor apoyo en ese sentido, dependiendo el número de medios de impugnación que se nos vayan presentando. Habría que ver que tantos medios de impugnación se presentan pero nosotros nos sumamos a esa política de austeridad y estamos tratando de ajustarnos y hacer la distribución de todos los conceptos que se requieren para efecto del funcionamiento del Tribunal”.



Respecto a la posibilidad de que la disminución presupuestal pudiera poner en riesgo el pago de la renta del inmueble, expuso que “es donde se nos está dificultando un poquito pero estamos haciendo apenas la distribución (del presupuesto) para ver cómo nos podemos organizar aunque desde el principio nos dimos cuenta que nos impactaba más en ese apartado”.