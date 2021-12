Tribunal Electoral federal espera reclamo de Lobeira por anulación de elecciones

El magistrado presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Enrique Figueroa Ávila, informó que estarán a la espera de que quien se sienta agraviado con la anulación de la elección del puerto de Veracruz presente la impugnación correspondiente.Señaló que este órgano jurisdiccional analizará los alegatos que presenten el o los inconformes y con base en ello tomarán una determinación como colegiado, la cual puede ser controvertida ante la Sala Superior del TEPJF."Eventualmente, si alguna persona no está de acuerdo con esa sentencia tiene la oportunidad de controvertirla, como se trata de una elección municipal, eventualmente de acuerdo con la Ley, pudiera ser la Sala Xalapa quien en primer lugar pudiera conocer de esa impugnación y todas las sentencias de todas las Salas Regionales pueden ser controvertidas ante la Sala Superior", comentó.En entrevista posterior al segundo informe de labores de la magistrada presidenta del TEV, Claudia Díaz Tablada, añadió que la Sala Superior es la máxima instancia a nivel nacional en la materia electoral y eventualmente si la instancia a su cargo se pronuncia ante una posible impugnación, serán sus integrantes los que tengan la última palabra."La Sala Regional Xalapa siempre cuida muchísimo que exista la posibilidad de que quien no esté de acuerdo con una sentencia, ésta pueda ser motivo de revisión, que cada sentencia que dictamos, la Sala Superior tenga la capacidad de revisarla", refrendó Figueroa Ávila.Una vez más puntualizó que el pleno que preside se abocaría a analizar los argumentos que presenten el o los inconformes con la decisión del TEV, por lo que con esos elementos, se revisa si ésta se ajusta a los principios de legalidad y de constitucionalidad de pruebas."Eso es lo que nosotros haríamos, no haríamos una indagatoria distinta, ése es nuestro contexto de revisión, la sentencia que dicta el Tribunal Electoral local", comentó al enumerar que en la Sala Regional les quedan por resolver 26 medios de impugnación relativos a la validez de las elecciones municipales tanto de Veracruz como de las otras Entidades que conforman la tercera circunscripción plurinominal.