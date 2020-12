Tribunal Electoral federal revoca multa contra ediles de Medellín de Bravo

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SRX-TEPJF) revocó una sentencia, mediante la cual el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) imponía una multa a ediles de Medellín.



Al promover el juicio SX-JE-133/2020, el presidente municipal, Hipólito Deschamps Espino Barros; la síndica Hilda Nava Seseña y el regidor tercero, Hilario Gilberto Lagunes Ibáñez, solicitaron revocar el acuerdo con el tribunal local.



En éste se les impuso una multa de 25 unidades de medida y actualización (UMAS, equivalente a 2,172 pesos) por no cumplir la sentencia del TEV de presupuestar un salario quincenal a agentes y subagentes de 2019.



En respuesta, los tres ediles pidieron a la Sala Regional que el Tribunal Estatal analizara de manera exhaustiva los medios de prueba aportados.



La Sala Regional consideró dar marcha atrás a la multa al considerar fundados los agravios denunciados por los tres funcionarios; dado que el TEV no analizó a exhuastividad las evidencias aportadas por Deschamps Espino Barros, Nava Seseña y Lagunes Ibáñez.



Lo anterior, luego de que el Ayuntamiento sí comprobó el pago a 24 agentes y subagentes por medio de las participaciones federales.



"Se considera que en efecto, el Tribunal no concatenó los elementos de prueba ni el contenido de los mismos para comprobar si se cumplió o no lo ordenado por la sentencia".



Ahora, el TEV deberá valorar los medios de prueba aportados por Deschamps Espino Barros, la Síndica y el Regidor, a modo de emitir una nueva resolución.