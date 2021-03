Tribunal Electoral frena sanción al PRD Veracruz por 3 mdp

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) revocaron la resolución del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), mediante la cual procedió al cobro de sanciones por 3 millones 338 mil 205.26 pesos aplicadas al Partido de la Revolución Democráticas (PRD) por el Instituto Nacional Electoral (INE).



Lo anterior, al considerar que se hizo una incorrecta ejecución por parte del ente comicial de las multas establecidas en la resolución INE/CG465/2019, en contra de su Comité Directivo Estatal en la entidad veracruzana.



En la sentencia, los integrantes del órgano jurisdiccional detallaron que al momento de ejecutarlas, el OPLE no valoró que en las conclusiones sancionatorias se imponía –para cada conclusión– una reducción del 25% de la ministración mensual del financiamiento público ordinario que le corresponde al Sol Azteca, hasta alcanzar la cantidad que se determinó por cada una.



“Por lo que, si el OPLE se remitió a los Lineamientos del INE para el cobro de sanciones, debió advertir que en dichos Lineamientos se establece que para la ejecución de las sanciones en materia de fiscalización en el ámbito local, el pago se realizará mediante la reducción de la ministración mensual que reciba el ente político, en los términos y plazos definidos en la ejecutoria respectiva”, refieren en el fallo.



Cabe mencionar que se decidió que el Partido de la Revolución Democrática dejará de recibir un millón 235 mil 974 pesos en febrero y marzo y 866 mil 257.26 pesos en abril.



Pero los togados insistieron que el Instituto Electoral Veracruzano, para hacer efectivo el cobro de las sanciones, primero debió atender lo dispuesto en la resolución del INE y en caso de que ésta no estableciera la forma de ejecución, la misma debía regirse en los parámetros que indican tales Lineamientos.



“Lo que en el caso no aconteció, pues la determinación adoptada por el OPLE, no es acorde a lo dispuesto en la resolución sancionatoria del INE, en cuanto a los porcentajes de reducción determinados dentro de la misma”, reiteraron.



Asimismo, determinaron que el órgano electoral estatal debió retener únicamente –o hasta– el 25% de la ministración ordinaria del PRD y no el 50%, porque así lo hubiera determinado el Instituto Nacional Electoral en su resolución.



“De una interpretación extensiva, funcional y útil, lo idóneo es reconocer que para ejecutar las sanciones impuestas dentro de la resolución INE/CG465/2019, el OPLE debió considerar el porcentaje de descuento determinado dentro de la misma, consistente en el 25% de las ministraciones del PRD, sobre el monto total de la suma de todas las sanciones hasta alcanzar el monto conjunto de las sanciones establecidas”, refrendaron.



De igual manera, citaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien ha sostenido que ante la necesidad de recursos públicos a los partidos políticos nacionales para participar en las elecciones tanto federales como locales, es posible ponderar y otorgar prevalencia, en casos excepcionales, a su derecho al financiamiento público necesario.