Tribunal Electoral ordena a Ayuntamiento de Alvarado ceder inmueble de Antón Lizardo

El Tribunal Electoral del estado de Veracruz (TEEV) ordenó al Ayuntamiento de Alvarado entregar el inmueble de la agencia municipal de Antón Lizardo a Lizeth Cárdenas San Juan, para que pueda despachar desde ahí tras más de un año de haber ganado la elección.El TEEV envió la resolución la fecha 6 de enero de este año al Ayuntamiento de Alvarado a cargo de la Alcaldesa Lizzette Álvarez Vera, anunciando que cuenta con un plazo de 30 días hábiles para cumplir con la sentencia y deberá enviar copia certificada de las constancias que justifiquen el acatamiento del resolutivo.“De conformidad con lo expuesto en la presente resolución, este Tribunal Electoral de Veracruz considera que es aplicable el cumplimiento sustituto de la sentencia local, por lo que dicta los siguientes EFECTOS: a) el ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, deberá realizar las gestiones necesarias para entregarle a la actora un inmueble para que sea utilizado por la Agencia Municipal de la Comunidad de Antón Lizardo, Veracruz, de características similares al inmueble que anteriormente se venía utilizando para el mismo fin.”En entrevista, Lizeth Cárdenas destacó que la entrega de la agencia municipal de Antón Lizardo fue una batalla legal que desafortunadamente duró más de ocho meses.Recordó que pobladores de Antón Lizardo tomaron las oficinas de la agencia municipal desde el 1 de enero del 2022 para evitar que poseyera el inmueble, lo cual consideró que se trató de un tema político.“No han querido entregar las oficinas que han sido de toda la vida, que las ha ocupado siempre el agente municipal de la localidad; desde el día primero (del 2022) tuvieron que habérmela entregado y no me las dieron, o sea, las llaves las tienen todavía ellos en su poder”, explicó.La agente municipal de Antón Lizardo, detalló que a pesar de no poder despachar desde las instalaciones correspondientes, eso no le ha impedido trabajar a favor de la comunidad durante todo el 2022.Por último, Lizeth Cárdenas San Juan, recordó que el ayuntamiento de Alvarado deberá entregarle las oficinas para atender las demandas de los ciudadanos de la localidad de Antón Lizardo, esperando se resuelva la semana próxima.