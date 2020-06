Tribunal Electoral ordena al Congreso de Veracruz definir quién presidirá Actopan

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), ordena al Congreso del Estado, que en el término de siete días hábiles, emita un pronunciamiento debidamente fundado y motivado, en lo relativo a quien debe estar al frente de la Presidencia Municipal de Actopan.



Durante sesión virtual de este lunes se avaló el proyecto del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar y con mayoría de votos, los togados señalaron que la legislatura debe proceder atendiendo a las normas aplicables, que den certeza y seguridad jurídica a su actuación, así como a las circunstancias jurídicas de la controversia constitucional 17/2020.



De igual modo, definió como ilegal la sesión de Cabildo de Actopan del día 12 de marzo del año en curso, en la que se nombró Presidente Municipal Interino a Eduardo Carranza Barradas, dado que en la Ley Orgánica del Municipio Libre no existe el término “interino”.



Además se le ordena a la Legislatura, que responda a los oficios del alcalde suplente, José Alfredo López Carreto de fecha 5 de marzo, donde exhorta a que le tomen posesión del cargo, dado que fue omiso al respecto.



“Al no llamarlo a ocupar dicho cargo en atención al Decreto 554, se viola su derecho de petición”, expusieron durante la sesión.



Y es que quedó como determinado que el ciudadano José Alfredo López Carreto, tiene vigente y goza plenamente de sus derechos político-electorales, al ostentar el carácter de Presidente Municipal Suplente.



“Asimismo, de actuaciones se observa que el Congreso del Estado no se ha pronunciado respecto a la solicitud formulada por el ciudadano en cuestión en los oficios mencionados, esto es, que se dé respuesta puntual a cada uno de los mismos”, acotaron.



Los Magistrados definieron como fundado el agravio que impugna el impedimento para que López Carreto pueda ejercer el cargo de Presidente Municipal, dado que se sustenta en una renuncia, y como consecuencia de ello, se designó a un presidente interino por parte del Congreso del Estado y del Ayuntamiento de Actopan.



“Tras un análisis minucioso de la ley orgánica del municipio libre, es dable considerar que el Cabildo no actúo en acatamiento a las normas y al decreto, que en aquel momento estaba vigente; aunado a que, incluso la misma Ley Orgánica no contempla el término interino, al que se alude en el acta de sesión de cabildo 21, de cuatro de marzo”, asentaron.



Y es que se agregó que la emisión de dicho acto, se realizó bajo la justificación del decreto 554, “lo cierto es que, si la intención del cabildo hubiera sido atender los efectos de dicho decreto, tuvo que haber llamado a quien ostentaba el cargo como suplente, y no un regidor como se hizo”.



Se recordó que la única razón por la que la Ley Orgánica faculta al cabildo para nombrar a un Presidente, es cuando exista una falta temporal de ediles propietarios, que no exceda de sesenta días, en términos del artículo 24 de dicha Ley; cuestión que al caso, en aquel momento, no acontecía, pues no había una falta temporal, ya que al propietario le fue revocado su mandato, esto derivado del Decreto 554.



No obstante, desde el doce de marzo, el Ayuntamiento de Actopan está funcionando a través de un Presidente Municipal Interino, derivado del acta de sesión de esa misma fecha.



A lo que explicaron que, aun en el supuesto de que el acta de cabildo se hubiese realizado bajo el amparo de una ausencia temporal o renuncia, el plazo de sesenta días, a partir de que se nombró al Presidente Municipal Interino, ha fenecido y en términos del artículo 24 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, sin que hasta el momento haya un pronunciamiento por parte del Congreso del Estado, en términos del artículo 25 de la mencionada Ley.



“De ahí que, es claro que la designación no se encuentra amparada a la luz de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Por lo tanto, como se ha razonado, es atribución y competencia del Congreso del Estado, que al haber excedido el plazo de los sesenta días, corresponde a dicha autoridad, emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, para establecer quien debe ocupar la Presidencia Municipal”.



En consecuencia, lo que procede en derecho es revocar el acta de cabildo de doce de marzo, en lo correspondiente al nombramiento del Presidente Municipal Interino, y en consecuencia la legislatura del estado debe proceder al respecto y el TEV le otorga siete días para hacerlo.