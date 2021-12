Tribunal Electoral pide al INE perfeccionar cálculo de gastos en marcha de Paty Lobeira

Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenaron al Instituto Nacional Electoral (INE) volver a calcular el gasto de campaña que representó para la hoy ex alcaldesa electa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, la marcha en apoyo a su esposo y excandidato a ese cargo, Miguel Ángel Yunes Márquez.En sesión pública celebrada la noche de este martes, los integrantes del órgano jurisdiccional modificaron el acuerdo que había emitido el ente comicial el pasado 30 de noviembre, en acatamiento a un fallo previo, en el que determinó que la ex contendiente de la alianza PAN-PRI-PRD había gastado 97 mil 676.41 pesos, en la referida caminata por las calles del puerto.“Se declara fundada la falta de fundamentación y motivación, así como de exhaustividad en el análisis de los conceptos de gastos no reportados relacionados con el referido evento del 23 de mayo, ya que al examinar la determinación impugnada, así como la documentación que obra en el expediente, no es posible advertir la metodología reportada, ni el ejercicio realizado por dicha autoridad para concluir el número de artículos, objetos y elementos utilizados en el referido evento”, concluyeron los togados.En la plenaria, expusieron que el INE no tomó en consideración algunos artículos para el cálculo efectuado de gastos como los megáfonos empleados en dicha fecha, por tanto es errónea la cantidad establecida en el ejercicio aritmético realizado para concluir el monto erogado respecto de los símbolos de puño alzado.“Por todas estas razones se modifica la resolución impugnada para el efecto de que, en un plazo máximo de 5 días, emita una nueva determinación por parte del Consejo General del INE, la cual deberá fundar y motivar debidamente la metodología utilizada, así como la manera en que arriba a la conclusión del número de artículos, objetos y elementos a cuantificar, incluyendo los megáfonos que detecte y en su caso corregir la operación aritmética errada”, estipularon en la nueva ejecutoria.Durante la exposición del proyecto, avalado por unanimidad de votos, reiteraron que este evento realizado el pasado 23 de mayo, tras el retiro de la postulación a Yunes Márquez por no cumplir con el requisito de elegibilidad, sí correspondió a un acto de campaña y, por tanto, se debieron reportar los gastos realizados en él.Además, al resolver las impugnaciones presentadas por el PAN y PRD, así como por Lobeira Rodríguez y su cónyuge, los magistrados regionales determinaron que no era posible calificar la conducta como leve porque existió un beneficio en favor de la excandidata de la coalición “Veracruz Va”.“Ni mucho menos puede prorratearse la sanción impuesta ya que no se advierte la existencia de un beneficio hacia otros candidatos”, establecieron en la sentencia de este día, en la que adicionalmente declararon como infundados los alegatos de que la determinación del INE carecía de exhaustividad respecto a los 54 eventos denunciados por MORENA en su recurso de impugnación.