Tribunal Estatal de Justicia Administrativa suspende actividades por contingencia sanitaria

Como medida preventiva para evitar la propagación del virus denominado COVID-19, el Tribunal del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa tomó el Acuerdo TEJAV/3EXT/02/20 para suspender sus actividades jurisdiccionales hasta al 17 de abril.



Antonio Dorantes Montoya, Secretario General de Acuerdos del TEJAV, dijo que las actividades se reanudarán el lunes 20 de abril, sin embargo toda vez que la suspensión de actividades obedece a los avances que sobre la propagación del virus COVID-19 detectan las autoridades de salud, el acuerdo es susceptible de ser modificado en su duración, atendiendo a la información que se brinde sobre el particular por parte de las autoridades sanitarias.



Expuso que durante el periodo de inactividad no se celebrarán las sesiones de Pleno y Sala Superior que fueron programadas con anterioridad.



Tampoco correrán plazos y términos procesales, ni se llevarán a cabo audiencias ni cualquier otra diligencia dentro de los juicios o recursos tramitados ante este órgano jurisdiccional.



Se acordó que el personal que tenga a su cargo actividades susceptibles de ser llevadas a cabo vía remota, deberá realizarlas con la debida diligencia a efecto de mitigar el posible rezago que la suspensión de actividades decretada pudiera ocasionar.



También las actividades administrativas del Tribunal quedan suspendidas, quedando bajo la responsabilidad del titular de cada área el seguimiento de los asuntos que así lo requieran.



Reconoció que si bien la función jurisdiccional que desarrolla el TEJAV implica hacer efectivo a los justiciables el derecho humano de acceso a la justicia, no menos cierto es que en cumplimiento a dicha obligación constitucional la entidad no puede poner en riesgo el derecho a la salud tanto de los justiciables, como del personal que labora en el órgano jurisdiccional, sus familias y la sociedad en general.



Por lo que de una ponderación de los citados derechos, y en las circunstancias de contingencia sanitaria que se presentan en este momento, se estima que debe privilegiarse el derecho a la salud al ser necesario para poder ejercer los demás inherentes a las personas.



Por ello, ante la situación derivada de la pandemia del COVID-19 decretada por la Organización Mundial de la Salud y en concordancia a las recomendaciones de los gobiernos federal y local en materia de sana distancia, así como a los acuerdos tomados por el Consejo de la Judicatura Federal, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz y demás Organismos Autónomos, es necesario que el TEJAV adopte las medidas preventivas necesarias a efecto de reducir los riesgos sanitarios para el personal jurisdiccional y administrativo de este Tribunal así como a sus usuarios y público en general.