Tribunal Federal frena inhabilitaciones a empresa de hijo de Bartlett

La Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), concedió dos suspensiones para frenar las inhabilitaciones impuestas a Cyber Robotic Solutions, empresa de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Las suspensiones provisionales fueron notificadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) este lunes a través del Diario Oficial de la Federación (DOF).



Las inhabilitaciones habían sido impuestas por la SFP a Cyber Robotic Solutions por 24 y 27 meses en dos procedimientos administrativos para que no pudiera celebrar contrataciones públicas y también se le impuso multa por más de dos millones de pesos por irregularidades en la celebración de contratos públicos para la venta de ventiladores para atender a pacientes con COVID-19.



Sin embargo, la empresa del hijo de Bartlett impugnó la decisión de la SFP ante el TFJA, razón por la que la ejecución de las inhabilitaciones quedará suspendida hasta que el Tribunal dicte su resolución.



SUMA NUEVA SANCIÓN



A pesar de ello, la SFP impuso una nueva sanción a la empresa Cyber Robotic Solutions para que no pueda celebrar contratos públicos durante 21 meses.



La decisión fue emitida en la resolución del 26 de agosto pasado, en el expediente número SAN/036/2020.



Sin embargo, los contratos adjudicados y formalizados con la empresa de Bartlett Jr. no serán afectados por esta disposición.



“Los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la empresa CYBER ROBOTIC SOLUTIONS, S.A. DE C.V., no quedarán comprendidos en la aplicación de esta Circular”, señaló la SFP, en el DOF.



“Las Entidades Federativas, Municipios y Alcaldías de la Ciudad de México deberán cumplir con lo señalado en esta Circular, cuando las adquisiciones, arrendamientos o servicios, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo federal”.



La inhabilitación prevalecerá hasta que la empresa realice el pago correspondiente de una multa impuesta en la misma resolución cuyo monto no fue especificado en la circular publicada este lunes en el DOF.