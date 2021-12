Tribunal restituye al criticado Presidente del OPLE, en Veracruz Puerto

El pleno de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) restituyó a Roberto Castillo Gutiérrez como presidente del Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en el puerto de Veracruz, al considerar que su actuación no vulneró los principios rectores de la función electoral.Por tanto, revocaron la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que había ordenado su remoción, bajo el argumento que durante la sesión de cómputo de los comicios de ese Ayuntamiento, de los que resultó triunfadora Patricia Rodríguez Lobeira, él había actuado en favor del Partido Acción Nacional (PAN).Al resolver las impugnaciones presentadas por ocho partidos, entre ellos MORENA y el blanquiazul, así como por el propio funcionario del OPLE, los magistrados validaron la resolución del Consejo General del ente comicial que había declarado como infundado e improcedente el trámite de destitución instaurado en su contra.Durante la discusión del proyecto, que fue avalado por unanimidad de votos, el magistrado ponente Adín Antonio de León Gálvez sostuvo que fue incorrecto que los togados veracruzanos afirmaran que Castillo Gutiérrez actuó de manera parcial, porque las pruebas aportadas no daban plena razón de ello.Adicionalmente, se expresó por rechazar que se haya tomado como argumento válido que el hecho de que el presidente del OPLE en el puerto de Veracruz fuera hermano de un funcionario de ese Ayuntamiento, era motivo de remoción o para considerar su actuar sesgado en favor de la excontendiente panista y los partidos coaligados PRI y PRD, porque dentro de las causales no está contemplado este supuesto.En uno de los alegatos expuestos por los actores, se indicaba que el servidor público removido había cotejado incorrectamente 17 actas de escrutinio y cómputo originales que estaban en su poder y que habían sido certificadas por un notario público, con las que venían en el interior de los mismos y las del PREP; lo cual fue calificado como infundado porque sí había plena coincidencia entre ambos documentos.Por otro lado, la magistrada Eva Barrientos Zepeda sostuvo que los integrantes del TEV analizaron de forma incorrecta los agravios identificados como cotejo de actas y definición de casilla a recontarse.“Estas causas son insuficientes para remover a un ciudadano, ya que ello no constituyó en modo alguno, afectación a los principios rectores de la materia electoral, con motivo de la actuación del presidente”, refirió.Además, se mostró a favor de desestimar la acusación de que hubo imprecisión en los resultados del cómputo municipal, porque si bien hubo una equivocación en el registro de los números, esto fue atribuible a la Secretaría del Consejo; y que tras detectarse fue inmediatamente corregido.El magistrado presidente, Enrique Figueroa Ávila, también fijó su postura frente a las impugnaciones para decir que tampoco advertía que el presidente del OPLE en el puerto de Veracruz hubiese cometido alguna irregularidad en cuanto al cotejo de las actas y la definición de las casillas a recontar.“Igualmente coincido que las presuntas irregularidades por la supuesta intervención de la Policía Municipal o la presunta violación a la cadena de custodia (de los paquetes electorales), o la incongruencia entre el video y el acta (de la sesión), el presunto conflicto de interés o incluso la hora atípica con la que se realizó la sesión, deben declararse como inoperantes por novedosos porque no formaron parte de las quejas originalmente examinadas (en el TEV)”, externó.Cabe recordar que la supuesta actuación parcial de Roberto Castillo Gutiérrez en favor del PAN fue uno de los argumentos que tomó el magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para reforzar el argumento de la anulación de la elección donde resultó ganadora Patricia Lobeira Rodríguez.